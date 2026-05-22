Минск станет молодежной столицей Содружества независимых государств в 2027 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Белорусскую сторону на встрече представлял премьер-министр.

Александр Турчин подчеркнул, что молодежь сегодня – субъект исторического действия, главный стратегический ресурс и архитектор завтрашнего дня СНГ. Работа с новым поколением – приоритет для каждого государства. И Беларусь приложит все усилия, чтобы стать эпицентром молодежной жизни стран Содружества – заявил глава правительства. На заседании также обсуждали цифровую трансформацию горнометаллургического комплекса, развитие транспортных коридоров, радионавигацию и совместную выставочную деятельность. Подписан ряд международных документов.

Насыщенной стала и двусторонняя повестка. Утром белорусский премьер провел переговоры с президентом Туркменистана. Стороны подтвердили готовность вывести многоплановый диалог на принципиально новый уровень. Главными драйверами роста назвали развитие транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.