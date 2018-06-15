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«Главный болельщик». По Москве в зелёном кабриолете проехал медведь с вувузелой

15 июня 2018 13:53
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Новости России. По Москве после победы сборной России в матче с Саудовской Аравией проехал медведь с вувузелой.  

Находившиеся в центре Москвы люди могли стать очевидцами необычного зрелища. В зелёном кабриолете с вувузелой в лапе по городу ехал медведь. Млекопитающее сразу же стало героем соцсетей.  

«И даже Мишка прикатил на открытие чемпионата мира в центр столицы»,  

«Иностранцы в шоке, наверное»,  

«Представляю, как удивились иностранцы, увидев медведя, который играет на дудке в честь победы сборной России»,  

«Главный болельщик»,

«Бедный Миша...»,  

«Это Мишка Тима!»,  

«Вот это, конечно, очень круто, когда в машине сидит медведь и играет на трубе».  

Стоит отметить, что ехавший в автомобиле медведь хорошо знаком многим людям. Тима является напарником дрессировщика Павла Вякина. У них даже есть свой канал на YouTube, где они выкладывают интересные видео.  

14 июня сборная России одолела футболистов Саудовской Аравии со счётом 5:0. 

Первый гол был забит на 12 минуте – здесь подробнее.  

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Павел Вякин

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