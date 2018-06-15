«Главный болельщик». По Москве в зелёном кабриолете проехал медведь с вувузелой

Новости России. По Москве после победы сборной России в матче с Саудовской Аравией проехал медведь с вувузелой.

Находившиеся в центре Москвы люди могли стать очевидцами необычного зрелища. В зелёном кабриолете с вувузелой в лапе по городу ехал медведь. Млекопитающее сразу же стало героем соцсетей.

«И даже Мишка прикатил на открытие чемпионата мира в центр столицы»,

«Иностранцы в шоке, наверное»,

«Представляю, как удивились иностранцы, увидев медведя, который играет на дудке в честь победы сборной России»,

«Главный болельщик»,

«Бедный Миша...»,

«Это Мишка Тима!»,

«Вот это, конечно, очень круто, когда в машине сидит медведь и играет на трубе».

Стоит отметить, что ехавший в автомобиле медведь хорошо знаком многим людям. Тима является напарником дрессировщика Павла Вякина. У них даже есть свой канал на YouTube, где они выкладывают интересные видео.

14 июня сборная России одолела футболистов Саудовской Аравии со счётом 5:0.