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Сон по 7-8 часов важен для памяти – рассказываем, как стабилизировать эмоциональное состояние перед ЦТ

22 мая 2026 15:19
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Совсем скоро выпускникам предстоит сдать экзамены. Такое важное событие волнует детей и родителей. Но далеко не каждый выпускник уверен перед экзаменами. Выбор будущего пути и профессии непростой. Повторить пройденное и подумать о психологическом состоянии – самое время. Узнаем у специалистов, какие техники и советы помогут подросткам снизить тревожность перед предстоящим тестированием.

Сон по 7-8 часов важен для памяти – рассказываем, как стабилизировать эмоциональное состояние перед ЦТ-2

Наталья Федотова, педагог-психолог школы № 3 г. Минска имени Героя Советского Союза К.А. Шабана:
Подростку важно сформировать я-концепцию. Для этого важны техники саморегуляции с я-образом. Я-образ складывается из физического, социального, духовного и личностных компонентов. Если у учащегося есть устойчивое представление уже о себе, внешние оценки меньше влияют на самооценку.

Важно вести дневник маленьких побед, фиксировать каждый завершенный этап подготовки – это укрепляет веру в себя. Ведение небольшого дневника по профориентации – то, что нужно. В нем можно записывать свои достижения. Еще один рабочий способ уменьшить тревогу – наладить режим и добавить физическую активность.

Сон по 7-8 часов важен для памяти – рассказываем, как стабилизировать эмоциональное состояние перед ЦТ-4

Наталья Федотова:
Важно сон – 7-8 часов критически важен для памяти и снижения кортизола. Короткий дневной отдых 20-30 минут повышает работоспособность без инерции сна. Также физическая активность. Даже десятиминутная прогулка снижает уровень стресса.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Психология

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