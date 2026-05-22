Сон по 7-8 часов важен для памяти – рассказываем, как стабилизировать эмоциональное состояние перед ЦТ

Совсем скоро выпускникам предстоит сдать экзамены. Такое важное событие волнует детей и родителей. Но далеко не каждый выпускник уверен перед экзаменами. Выбор будущего пути и профессии непростой. Повторить пройденное и подумать о психологическом состоянии – самое время. Узнаем у специалистов, какие техники и советы помогут подросткам снизить тревожность перед предстоящим тестированием.

Наталья Федотова, педагог-психолог школы № 3 г. Минска имени Героя Советского Союза К.А. Шабана:

Подростку важно сформировать я-концепцию. Для этого важны техники саморегуляции с я-образом. Я-образ складывается из физического, социального, духовного и личностных компонентов. Если у учащегося есть устойчивое представление уже о себе, внешние оценки меньше влияют на самооценку.

Важно вести дневник маленьких побед, фиксировать каждый завершенный этап подготовки – это укрепляет веру в себя. Ведение небольшого дневника по профориентации – то, что нужно. В нем можно записывать свои достижения. Еще один рабочий способ уменьшить тревогу – наладить режим и добавить физическую активность.