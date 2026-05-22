В Беларуси создадут центр подготовки войск территориальной обороны
В Беларуси создадут центр подготовки войск территориальной обороны, что позволит в разы увеличить объемы обучения резервистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на ежегодном сборе «Военная безопасность и оборона». Практическая часть сборов прошла в 116-й штурмовой авиабазе в Лидском районе.
Ключевая задача – защита стратегических объектов от диверсий и деструктивных сил в кризисные периоды. Оборона государства должна носить всенародный характер. Накануне этот тезис предельно четко обозначил Президент Александр Лукашенко во время совместной с Россией тренировки ядерных сил. Глава государства прямо заявил: Минск ни с кем не собирается воевать, но в случае агрессии – ответ последует незамедлительно. Подробности здесь.
В сегодняшних учениях задействована вся вертикаль власти: от руководства Госсекретариата Совбеза и Генштаба до председателей областных исполкомов и военных комиссаров. Главная цель – отработать четкое взаимодействие армии и местных властей, чтобы обеспечить максимальную безопасность регионов и надежную защиту государственных рубежей.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
По опыту специальной военной операции мы видим, что необходимо оснащать и беспилотными летательными аппаратами, средствами противодействия этим беспилотным летательным аппаратам, хорошими средствами связи, прицеливания, средствами защиты наших военнослужащих. Эта работа идет, но мы планируем ее разогнать до более высоких темпов, чтобы закрыть полную обеспеченность наших всех подразделений войск территориальной обороны.
Традиции проведения таких сборов уже более 15 лет. Однако повестка и тематика практических занятий полностью обновляются под современные реалии. Геополитическая обстановка в мире и вокруг нашей страны заставляет плотнее заниматься вопросами территориальной обороны и постоянно ее совершенствовать.