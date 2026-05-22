Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на ежегодном сборе «Военная безопасность и оборона». Практическая часть сборов прошла в 116-й штурмовой авиабазе в Лидском районе.

В Беларуси создадут центр подготовки войск территориальной обороны, что позволит в разы увеличить объемы обучения резервистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевая задача – защита стратегических объектов от диверсий и деструктивных сил в кризисные периоды. Оборона государства должна носить всенародный характер. Накануне этот тезис предельно четко обозначил Президент Александр Лукашенко во время совместной с Россией тренировки ядерных сил. Глава государства прямо заявил: Минск ни с кем не собирается воевать, но в случае агрессии – ответ последует незамедлительно. Подробности здесь.

В сегодняшних учениях задействована вся вертикаль власти: от руководства Госсекретариата Совбеза и Генштаба до председателей областных исполкомов и военных комиссаров. Главная цель – отработать четкое взаимодействие армии и местных властей, чтобы обеспечить максимальную безопасность регионов и надежную защиту государственных рубежей.