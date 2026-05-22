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Манипуляции в отношениях – на какие ред-флаги стоит обращать внимание, рассказала психолог

22 мая 2026 14:56
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Манипуляции в отношениях – на какие ред-флаги стоит обращать внимание, рассказала психолог-1

Юлия Чернышенко, психолог:
Что стоит замечать в отношениях? На какие ред-флаги стоит обращать внимание? В наши дни, так как мы все стремимся к психологической норме, стоит помнить о том, что при любых каких-то плюс-минус ощущениях, которые вам не нравятся, стоит задуматься: достаточно ли честен с вами партнер. На что стоит обращать внимание? Какие манипуляции могут быть в отношениях? Когда отношения начинаются очень ярко, быстро, стремительно – это самый главный первый пункт, на который стоит обратить внимание. Все-таки сейчас стоит помнить о личных границах и о каком-то таком минимальном временном промежутке для того, чтобы дать себе время понять, определиться и не попасть под все те же манипуляции. Конечно, мы говорим про манипуляции в эмоциональном, психологическом плане. Дайте себе и партнеру время для того чтобы узнать друг друга, почувствовать свое состояние рядом с человеком.

Подробности в видео.

# Юлия Чернышенко # Психология

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