Дзиодзина: динамичный мир требует сильных и адаптивных политиков

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Функцию управления несут на себе политики. Разумеется, что все они разные как по своим изначальным приоритетам, возможностям, адекватности и адаптивности к изменяющимся условиям. Динамичный мир требует сильных и адаптивных политиков. Уже не первый год человечество продолжает проживать период, когда политический ландшафт особенно нестабилен. И в очередной раз наблюдается распределение политических сил.

Алена Дзиодзина, психолог: Окружающий мир представляет собой систему. Своего рода живой организм: он динамичен, взаимозависем и управляем. Даже общество очень самостоятельных и развивающихся людей нуждается в том, чтобы кто-нибудь регулировал миропорядок. В таком только случае мы получаем условия для развития, самореализации, достигаем баланса между своей потребностью и возможностью. Ведь, если представить, что миром не будет никто управлять, то, вероятнее всего, мы будем наблюдать, как человечество погружается в хаос.

Алена Дзиодзина:

В качестве одного из наиболее сильных и влиятельных игроков мы можем отметить Китай: технологически развивающаяся страна, стабильная экономика, достойный уровень дипломатии и наиболее предпочтительный способ для того, чтобы конкурировать – свои собственные достижения. Вторым и не менее влиятельным на мировую политику игроком выступают Соединенные Штаты Америки. Принципиально иная политика, если пытаться сравнивать с тем же Китаем. Американцы исторически в большей степени проявляли воинственность и склонность утверждать власть путем подавления. Во всяком случае, так было до сей поры. Глядя на то, как проходила встреча президента США с Си Цзиньпином, при всей характерной амбициозности Дональд Трамп демонстрирует адаптивность к новым условиям, где есть и другие лидеры. Поездка американского президента в Китай еще не означает полного разворота США от гегемонии к многополярности. Однако готовность вести диалог с равными он демонстрирует.

Третьим влиятельным игроком в геополитических отношениях выступает Россия. Стоит отдельно отметить, что восприятие этой страны на мировой арене сильно осложняется затяжным военным конфликтом в Украине. Однако череда последних событий четко дает понять, что в ходе взаимодействия между тремя наиболее крупными государствами предпринимаются шаги к установлению нового миропорядка общими конструктивными силами.

Встреча Владимира Путина с Цзиньпином вслед за приездом Трампа в Китай сигналит о том, что крупные игроки совершают шаги в пользу договоренностей о том, что из себя станет представлять наш обновленный мир.