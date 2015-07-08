В испанской Памплоне забег быков обернулся серьезными травмами для участников

Новости Испании. В первый день забега пострадали 11 человек. По информации пресс-службы фестиваля, один из них был ранен в подмышку, еще один – в паховую область.







С 6 по 14 июля в Памплоне проходят праздничные мероприятия в честь Святого Фермина. Со временем праздник превратился в красочное народное гуляние. Горожане, одетые в баскскую национальную одежду – белые брюки и рубахи, подпоясанные красными шарфами, в красных беретах и с красными платками на шее – собираются на главной площади города. В полдень 6 июля, когда раздается выстрел сигнальной ракеты с балкона мэрии, начинается пышное празднование.



