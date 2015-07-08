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В испанской Памплоне забег быков обернулся серьезными травмами для участников

08 июля 2015 07:39
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В испанской Памплоне забег быков обернулся серьезными травмами для участников -0

Новости Испании. В первый день забега пострадали 11 человек. По информации пресс-службы фестиваля, один из них был ранен в подмышку, еще один – в паховую область. 



С 6 по 14 июля в Памплоне проходят праздничные мероприятия в честь Святого Фермина. Со временем праздник превратился в красочное народное гуляние. Горожане, одетые в баскскую национальную одежду – белые брюки и рубахи, подпоясанные красными шарфами, в красных беретах и с красными платками на шее – собираются на главной площади города. В полдень 6 июля, когда раздается выстрел сигнальной ракеты с балкона мэрии, начинается пышное празднование. 

В испанской Памплоне забег быков обернулся серьезными травмами для участников -2

Самым впечатляющим зрелищем этого праздника является забег быков. Власти города неоднократно пытались ввести запрет на проведение этого мероприятия, но в 1867 году, под давлением общественности, вынуждены были сделать забеги с быками официальной частью празднования. 

На праздник съезжаются экстремалы со всех уголков мира. И вероятность попасть под копыта или напороться на рога быка мало кого пугает. Травмы неизбежно преследуют участников. Так, в 2012-м во время забега людей и быков на «Сан Фермин» пострадали 7 человек. Подробности и видео с места событий здесь

# происшествия # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

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