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Пчёлы научились делать фиолетовый мёд. Где его можно попробовать и какой он на вкус?

21 марта 2023 09:08
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Мед может быть не только привычных нам цветов. В США есть место, где пчелы производят фиолетовый мед.

Пчёлы научились делать фиолетовый мёд. Где его можно попробовать и какой он на вкус?-1


Фото: Pixabay

Любители пчеловодства со всего мира едут в штат Северная Каролина, чтобы увидеть и попробовать редкую сладость, пишет Oddity Central. Говорят, что пурпурный мед слаще янтарного и имеет фруктовые нотки. Те, кому удалось его попробовать, утверждают, что на самом деле мед напоминает вкус винограда и ягод.

Пчёлы научились делать фиолетовый мёд. Где его можно попробовать и какой он на вкус?-4


Фото: @GoldenChinchilla/Reddit

Фотографии баночек с фиолетовым медом стали вирусными в Сети. Многие посчитали, что лакомство ненастоящее. Оказалось, что его трудно достать даже в Северной Каролине, но он точно существует.

Пчёлы научились делать фиолетовый мёд. Где его можно попробовать и какой он на вкус?-7


Фото: facebook.com/TheStateYoureIn

Цвет меда зависит от типа цветка, из которого получен нектар, но откуда мог появиться фиолетовый оттенок пока неизвестно. Есть мнение, что такой мед получают из черники, хотя ученые уверены, что у пчел не такие крепкие зубы, чтобы прокусить кожицу ягод. Не исключено, что сладкий нектар может быть получен из цветков растения кудзу или южного кожевенного дерева. Как на самом деле, еще предстоит узнать.

По словам профессора Джона Эмброуза, фиолетовый мед может быть результатом химической реакции между кислотой и алюминием в желудках пчел. По всей видимости, цветы в этом штате содержат больше этого вещества, чем где-либо еще.

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# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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