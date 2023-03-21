Пчёлы научились делать фиолетовый мёд. Где его можно попробовать и какой он на вкус?

Мед может быть не только привычных нам цветов. В США есть место, где пчелы производят фиолетовый мед.

Любители пчеловодства со всего мира едут в штат Северная Каролина, чтобы увидеть и попробовать редкую сладость, пишет Oddity Central. Говорят, что пурпурный мед слаще янтарного и имеет фруктовые нотки. Те, кому удалось его попробовать, утверждают, что на самом деле мед напоминает вкус винограда и ягод.

Фотографии баночек с фиолетовым медом стали вирусными в Сети. Многие посчитали, что лакомство ненастоящее. Оказалось, что его трудно достать даже в Северной Каролине, но он точно существует.

Цвет меда зависит от типа цветка, из которого получен нектар, но откуда мог появиться фиолетовый оттенок пока неизвестно. Есть мнение, что такой мед получают из черники, хотя ученые уверены, что у пчел не такие крепкие зубы, чтобы прокусить кожицу ягод. Не исключено, что сладкий нектар может быть получен из цветков растения кудзу или южного кожевенного дерева. Как на самом деле, еще предстоит узнать.

По словам профессора Джона Эмброуза, фиолетовый мед может быть результатом химической реакции между кислотой и алюминием в желудках пчел. По всей видимости, цветы в этом штате содержат больше этого вещества, чем где-либо еще.

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