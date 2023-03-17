Женщина выиграла в лотерею столько денег, что ей не смогли выплатить всю сумму

Женщина выиграла в лотерею крупную сумму, но ей не смогли выплатить призовые деньги – вот почему.
Женщина выиграла в лотерею крупную сумму, но ей не смогли выплатить призовые деньги – вот почему.
Фото: The Sun
Покупка очередного лотерейного билета заставила понервничать 63-летнюю англичанку. Она попросила кассира проверить, является ли ее лотерейный билет выигрышным. Сотрудница, посмотрев на монитор, не поверила своим глазам и позвала коллегу для консультации, пишет The Sun.
Фото: The Sun
Дама забеспокоилась, что с билетом что-то не так. В магазине ей посоветовали обратиться к организаторам лотереи, потому что они не могут выплатить приз. Волнения оказались напрасными. Оказалось, что англичанка выиграла 10 тысяч фунтов стерлингов [более 30 тысяч белорусских рублей – прим. ред.] каждый месяц на протяжении года. Естественно, в магазине выплатить такой приз не смогли.
Фото: The Sun
Женщина рассказала, что они с мужем никогда не были заядлыми любителями лотерей и денег, но выигрывать всегда приятно.
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