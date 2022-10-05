Мужчина не дал тёще попробовать мороженое и очень её разозлил

Отношения тещи и зятя не только в анекдотах и мемах складываются нелегко. В этой истории из жизни все началось из-за мороженого. Мужчина не поделился им с тещей. Женщина разозлилась и назвала зятя жадным и эгоистичным.



Фото: pixabay

Мужчина рассказал, что купил мороженое для себя, жены и тещи, чтобы полакомиться за просмотром фильма. Но когда он уже наполовину съел, теща попросила попробовать его порцию. Зять вежливо отказал и добавил, что ее десерт лежит в морозилке, сообщает The Mirror. На это женщина ответила, что не желает есть, а хочет просто понять вкус. Молодой человек отказал еще раз.



Фото: pixabay

На это теща отреагировала не очень любезно и назвала его эгоистичным и жадным человеком. К обвинениям присоединилась и жена. Она также посчитала, что муж должен был дать мороженое ее матери. Позже в Сети мужчина рассказал, что предложение звучало еще менее заманчивым, потому что у тещи есть привычка позволять своим собакам облизывать ее лицо и рот.