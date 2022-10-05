Мужчина не дал тёще попробовать мороженое и очень её разозлил

Отношения тещи и зятя не только в анекдотах и мемах складываются нелегко. В этой истории из жизни все началось из-за мороженого. Мужчина не поделился им с тещей. Женщина разозлилась и назвала зятя жадным и эгоистичным.
Отношения тещи и зятя не только в анекдотах и мемах складываются нелегко. В этой истории из жизни все началось из-за мороженого. Мужчина не поделился им с тещей. Женщина разозлилась и назвала зятя жадным и эгоистичным.
Фото: pixabay
Мужчина рассказал, что купил мороженое для себя, жены и тещи, чтобы полакомиться за просмотром фильма. Но когда он уже наполовину съел, теща попросила попробовать его порцию. Зять вежливо отказал и добавил, что ее десерт лежит в морозилке, сообщает The Mirror. На это женщина ответила, что не желает есть, а хочет просто понять вкус. Молодой человек отказал еще раз.
Фото: pixabay
На это теща отреагировала не очень любезно и назвала его эгоистичным и жадным человеком. К обвинениям присоединилась и жена. Она также посчитала, что муж должен был дать мороженое ее матери. Позже в Сети мужчина рассказал, что предложение звучало еще менее заманчивым, потому что у тещи есть привычка позволять своим собакам облизывать ее лицо и рот.
Фото: pixabay
Многие пользователи поддержали рассказчика. Некоторые написали, что не дали бы пробовать свое мороженое даже тем, у кого нет домашних животных. И посоветовали мужчине в следующий раз отрезать кусочек лакомства ножом и передать родственнице, чтобы избежать конфликта. Другие люди были в недоумении, почему женщина считает нормальным есть чужое мороженое. А как вы думаете, кто прав в этой истории?
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