Картофель может помочь похудеть. Как его нужно есть, чтобы сработало?

Ученые обнаружили удивительную пользу картофеля. Теперь корнеплод можно считать частью здорового питания и есть на диете.
Ученые обнаружили удивительную пользу картофеля. Теперь корнеплод можно считать частью здорового питания и есть на диете.
Фото: Pixabay
Отличная новость для любителей картошки, которых в Беларуси немало. Если верить новому исследованию Центра биомедицинских исследований Пеннингтона, тарелка картофеля может способствовать уменьшению талии. Это связано с тем, что такой вид крахмала низкокалорийный, но сытный, сообщает New York Post.
Фото: Pixabay
Соавтор исследования, профессор Кандида Ребелло рассказала, что, употребляя продукты с более тяжелым весом, но менее калорийные, можно легко достигнуть дефицита калорий. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет с избыточным весом и резистентностью к инсулину. Участникам дали две разные диеты и заменили мясо бобами, горохом и картофелем.
Фото: Pixabay
«Ключевым аспектом нашего исследования является то, что мы не уменьшили размер порций, но снизили их калорийность, включив картофель», – сказала профессор Ребелло.
Фото: Pixabay
При этом еда каждого участника была адаптирована к индивидуальным потребностям в калориях. Заменили лишь некоторое количество мяса картошкой. Питаясь так, люди чувствовали себя более сытыми и иногда даже не доедали свои порции.
Фото: Pixabay
Картофель участникам эксперимента готовили интересным способом: варили с кожурой, помещали в холодильник на 12-24 часа, чтобы максимально увеличить количество клетчатки. А уже после подавали его на обед и ужин в виде пюре, пирогов, ломтиков, салата. Сравнив питательные вещества, ученые обнаружили, что этот овощ так же полезен, как фасоль и горох.
Фото: Pixabay
Напомним, картошка долгое время считалась слишком крахмалистой для людей с резистентностью к инсулину и худеющих. Некоторые ученые полагали, что овощ способствует развитию диабета второго типа. Но это исследование показало, что картофель не оказывает негативного влияния на уровень глюкозы в крови. Люди, которые участвовали в эксперименте, похудели.
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