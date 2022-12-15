Картофель может помочь похудеть. Как его нужно есть, чтобы сработало?

Ученые обнаружили удивительную пользу картофеля. Теперь корнеплод можно считать частью здорового питания и есть на диете.



Фото: Pixabay

Отличная новость для любителей картошки, которых в Беларуси немало. Если верить новому исследованию Центра биомедицинских исследований Пеннингтона, тарелка картофеля может способствовать уменьшению талии. Это связано с тем, что такой вид крахмала низкокалорийный, но сытный, сообщает New York Post.



Фото: Pixabay

Соавтор исследования, профессор Кандида Ребелло рассказала, что, употребляя продукты с более тяжелым весом, но менее калорийные, можно легко достигнуть дефицита калорий. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет с избыточным весом и резистентностью к инсулину. Участникам дали две разные диеты и заменили мясо бобами, горохом и картофелем.



Фото: Pixabay

«Ключевым аспектом нашего исследования является то, что мы не уменьшили размер порций, но снизили их калорийность, включив картофель», – сказала профессор Ребелло.



Фото: Pixabay

При этом еда каждого участника была адаптирована к индивидуальным потребностям в калориях. Заменили лишь некоторое количество мяса картошкой. Питаясь так, люди чувствовали себя более сытыми и иногда даже не доедали свои порции.



Фото: Pixabay

Картофель участникам эксперимента готовили интересным способом: варили с кожурой, помещали в холодильник на 12-24 часа, чтобы максимально увеличить количество клетчатки. А уже после подавали его на обед и ужин в виде пюре, пирогов, ломтиков, салата. Сравнив питательные вещества, ученые обнаружили, что этот овощ так же полезен, как фасоль и горох.