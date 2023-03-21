21 марта – Международный день театра кукол. Что ещё отмечают в эту дату?

Всемирный день поэзии

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Поэзия – это путешествие в мир нашей мечты, эмоций, стремлений и надежд, которое выражает глубокую духовность народов. Лирические строки готовы изменить целый мир. Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга. Каждый год Всемирный день поэзии широко отмечается и в Беларуси. В этот день проводят различные мероприятия библиотеки, литературные музеи, поэтические объединения, театры. Устраиваются поэтические концерты, где выступают современные поэты, проводятся фестивали, конкурсы, форумы, где все желающие могут прочесть стихи. Часто к этой дате приурочивают презентации поэтических сборников. Международный день лесов

21 марта в мире отмечается Международный день лесов. Беларусь – лесная страна. Почти 40 % территории занято лесами. Лесной фонд республики составляет почти 9,5 миллиона гектаров. По ряду показателей, характеризующих лесосырьевые ресурсы, Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы. Леса играют ключевую роль в нашей борьбе с изменением климата. Они содействуют поддержанию сбалансированного содержания кислорода, углекислого газа и влаги в воздухе, которым мы дышим, защищают водоразделы, которые обеспечивают 75 % пресной воды в мире. На протяжении нескольких последних лет, по инициативе Министерства лесного хозяйства, в Беларуси проводится широкомасштабная добровольная акция «Неделя леса», призванная обратить внимание на необходимость бережного отношения к лесу как национальному богатству страны. В 2023 году акция пройдет в Беларуси с 16 по 23 апреля.

Международный день человека с синдромом Дауна отмечается 21 марта. Дата была выбрана не случайно. Это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. Больные с синдромом Дауна могут достичь оптимального качества жизни за счет родительской заботы и поддержки, медицинских рекомендаций и общинных систем поддержки, таких как специальные школы. Это облегчает их участие в общественной жизни и развитие их личностного потенциала. В этот день во многих странах мира проходят различные благотворительные и просветительские акции, мероприятия и концерты, конференции и семинары. Международный день театра кукол