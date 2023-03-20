20 марта – Международный день счастья. Вот чем ещё известна эта дата

20 марта – День весеннего равноденствия. Человечество испокон веков живет в крепкой связи с законами природы и событиями, происходящими в ней. Одно из таких событий повторяется ежегодно в 20-х числах марта и именуется Днем весеннего равноденствия. Ученые наблюдают в этот день в небесном своде такой феномен, когда Солнце, передвигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор, а солнечные лучи отвесно падают на земной экватор. То есть линия, разделяющая освещенную и темную стороны Солнца, проходит перпендикулярно земному экватору. Также в это день начинается астрономический год, солнечный год и авестийский календарь. Во всех странах в это время день и ночь имеют практически одинаковую продолжительность.
Во всем мире 20 марта по инициативе ООН празднуется День Земли. Дата была выбрана и официально утверждена в 1971 году для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает День весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. Сегодня День Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций – как природоохранных и экологических, так и миротворческих. Это не столько праздник, сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира.
Международный день астрологии проводится в День весеннего равноденствия. Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год. Астрологией называют учение о воздействии звезд на земной мир и человека. Наука возникла в глубокой древности и была тесно связана с астральными культами и мифологией. Астрология в разные века оказывалась то в фаворе, то в небытие. Однако в наши дни ее популярность стремительно растет день ото дня. Статистики всего мира приходят к однозначному выводу: за последние 20 лет астрология стала пользоваться невероятным успехом, особенно у бизнесменов и политиков. Иные уже без совета звезд шагу ступить не могут. Хотя есть мнение психологов, что за предсказаниями в большинстве своем обращаются неуверенные в себе люди. Так или иначе, но жить по небесным светилам теперь предпочитают многие.
В 2012 году ООН своей резолюцией провозгласила 20 марта Международным днем счастья с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Явление счастья изучается такими науками, как философия, этика, психология, а также богословием. Физиологи изучают счастье в тесной связи с так называемыми гормонами счастья – эндорфинами, серотонином и дофамином. На протяжении тысячелетий тема счастья предоставляет широчайший простор для творчества поэтам, художникам, музыкантам, артистам. И, конечно, каждый человек, идущий по жизни со всеми ее радостями и заботами, обязательно постигает в пути свое неповторимое маленькое большое счастье.
Будьте счастливы и пусть сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!
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