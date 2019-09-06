Актриса Ольга Чехова. Почему подруга Евы Браун и любимица Гитлера не стала узницей ГУЛАГа
Есть люди в истории, которые оставили в ней своё имя, но о которых мы толком так ничего и не знаем. Либо от нас до сих пор что-то прячут за толстыми стенами архивов, либо скрывать в действительности нечего, а мы сами мучаемся всякими домыслами.
Давайте, кто не знает, познакомимся с Ольгой Чеховой! В фашистской Германии эта эмигрантка из России, племянница жены Антона Павловича Чехова, была одной из популярных актрис кино. Она была близко знакома с руководителями Третьего Рейха и их женами, дружила с любовницей Гитлера Евой Браун. Сам фюрер Ольгой восхищался, лично приглашал на различные торжества. Иными словами, была она фрау из высшего общества – умная, интеллигентная, красивая.
Но как эмигрантка из советской России накануне и в период войны могла так близко находиться к немецкой верхушке? Ни публичной критики в адрес страны Советов, из которой она уехала в начале 20-х, ни фанатичного поклонения идеям национал-социализма – ничего такого за ней не замечалось. Хорошо законсперированный русский агент с надежной легендой? И об этом мы ничего не знаем, хотя война закончилась 75 лет назад. Нам уже много секретных историй известно о героях невидимого фронта: Рихард Зорге, Николай Кузнецов, Шандор Радо… Но на всех языках планеты вокруг биографии Ольги Чеховой всё ещё гуляют версии, и нигде никаких документов.
Так, может, и не было никакой разведчицы? Почему бы нам не поверить, что жила в те суровые годы яркая талантливая женщина, которая совсем не интересовалась политикой, а служила только искусству и много снималась? Кстати, Ольга Константиновна играла в кино до 1974 года, её фильмография достаточно богатая – около 140 ролей. Правда, критики указывали на её ограниченное амплуа холодной аристократки. Возможно, поэтому она не задержалась в Голливуде, где в начале 30-х снялась в нескольких картинах, одной из которых была «Мэри» Альфреда Хичкока. Зато в Германии Чехову считали «звездой», ей даже был присвоен титул Государственной актрисы. Она могла бы соперничать с Марлен Дитрих, но та в 1930 году уехала за океан насовсем.
Фото: 1937 Universal Film
Получается, вся её жизнь – в кино, три брака распались, подрастает дочь. И никакой политики. Допустим. Но возникают вопросы, на которые нет ответа. Неужели в гестапо были выходные, когда Чехова подавала документы на получение гражданства? Или когда знакомилась с нацистскими главарями и их женами? А когда сидела в опере рядом с фюрером, и не единожды? Штирлиц о таком внедрении и мечтать бы не мог. Несмотря на то, что была Ольга родом из семьи с немецкими корнями по фамилии Книппер, германские спецслужбы не могли не проверить актрису до последней реснички. А там не профаны работали.
Теперь посмотрим с обратной стороны. Когда весной 45-го наши вошли в Берлин, Чехову арестовали чекисты и доставили в Москву. После нескольких месяцев общения с руководством НКГБ актрису отпустили. Странно, что не приговорили к расстрелу или лагерям. Как мы знаем, гуманизмом та власть не страдала. Может, Сталин-победитель на радостях хотел быть перед всем миром в чистом мундире? Тем более, что речь шла об актрисе, которую знали и любили не только враги-немцы, но и союзники из-за океана. В конце концов, Чехова не стреляла, не выступала перед солдатами вермахта на передовой, не служила надзирательницей и никого не предавала. Она просто играла в фильмах про любовь. Между прочим, такие Сталину тоже нравились.
Ольга вернулась в Берлин, устроилась в театр. Позже она поселилась в Мюнхене, сыграла ещё два десятка ролей в кино. Но после того, как западные СМИ стали писать о ней как о русской шпионке, сравнивать чуть ли не с Мата Хари, её кинокарьера заглохла. Советскому руководству эта писанина была выгодной: мол, пусть все думают, какие мы крутые, как ловко наша разведка добралась до самого Гитлера. «Подвиги разведчицы» воспевали и мемуаристы с Лубянки.
От всего этого Чехова и не думала впадать в депрессию, прятаться от людей. Тем более, в правительстве ФРГ на эту шумиху вокруг актрисы не обращали внимания. Она открыла собственный косметический бизнес, между делом садилась за воспоминания. Её компания процветала, журналы печатали её статьи о красоте и моде, дочь и внучка стали в Германии популярными актрисами. Как думаете, государство могло бы терпеть у себя гражданку, которая всю жизнь умело служила противнику?! Вряд ли.
Так, может, не было советской разведчицы Ольги Чеховой? Может, просто судьба так сложилась у женщины?
Её дочь, немецкая театральная актриса Ада Чехова, погибла в авиакатастрофе в январе 1966 года.
Сама Ольга Чехова умерла от рака мозга в марте 1980-го.
Похоронена в Мюнхене.
Ей было 83 года.
Ваш В.Д.