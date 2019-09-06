Актриса Ольга Чехова. Почему подруга Евы Браун и любимица Гитлера не стала узницей ГУЛАГа

Есть люди в истории, которые оставили в ней своё имя, но о которых мы толком так ничего и не знаем. Либо от нас до сих пор что-то прячут за толстыми стенами архивов, либо скрывать в действительности нечего, а мы сами мучаемся всякими домыслами.

Давайте, кто не знает, познакомимся с Ольгой Чеховой! В фашистской Германии эта эмигрантка из России, племянница жены Антона Павловича Чехова, была одной из популярных актрис кино. Она была близко знакома с руководителями Третьего Рейха и их женами, дружила с любовницей Гитлера Евой Браун. Сам фюрер Ольгой восхищался, лично приглашал на различные торжества. Иными словами, была она фрау из высшего общества – умная, интеллигентная, красивая.

Но как эмигрантка из советской России накануне и в период войны могла так близко находиться к немецкой верхушке? Ни публичной критики в адрес страны Советов, из которой она уехала в начале 20-х, ни фанатичного поклонения идеям национал-социализма – ничего такого за ней не замечалось. Хорошо законсперированный русский агент с надежной легендой? И об этом мы ничего не знаем, хотя война закончилась 75 лет назад. Нам уже много секретных историй известно о героях невидимого фронта: Рихард Зорге, Николай Кузнецов, Шандор Радо… Но на всех языках планеты вокруг биографии Ольги Чеховой всё ещё гуляют версии, и нигде никаких документов.

Так, может, и не было никакой разведчицы? Почему бы нам не поверить, что жила в те суровые годы яркая талантливая женщина, которая совсем не интересовалась политикой, а служила только искусству и много снималась? Кстати, Ольга Константиновна играла в кино до 1974 года, её фильмография достаточно богатая – около 140 ролей. Правда, критики указывали на её ограниченное амплуа холодной аристократки. Возможно, поэтому она не задержалась в Голливуде, где в начале 30-х снялась в нескольких картинах, одной из которых была «Мэри» Альфреда Хичкока. Зато в Германии Чехову считали «звездой», ей даже был присвоен титул Государственной актрисы. Она могла бы соперничать с Марлен Дитрих, но та в 1930 году уехала за океан насовсем.