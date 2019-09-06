Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело
Все мы знаем, что от улыбки становится светлей. Также мы знаем, что искусство красиво, пусть и не всегда понятно. Но что будет, если объединить искусство и улыбки?
Как сообщает Bored Panda, при помощи функций приложения FaceApp было решено это проверить. Выражения лиц людей на популярных картинах были изменены так, словно им всем очень весело. В результате настроение улучшается и у тех, кто это видит. Предлагаем вам убедиться в этом.
«Бонапарт на перевале Сен-Бернар». Художник – Жак-Луи Давид.
«Американская готика». Художник – Грант Вуд.
«Портрет Генриха VIII». Художник – Ганс Гольбейн.
«Мона Лиза». Художник – Леонардо да Винчи.
«Портрет папы Иннокентия X». Художник – Диего Веласкес.
«Портрет Эдгара Аллана По». Дагеротип. Автор – W.S. Hartshorn.
«Портрет Вольфганга Амадея Моцарта». Художник – Барбара Крафт.