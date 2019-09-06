Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело

Все мы знаем, что от улыбки становится светлей. Также мы знаем, что искусство красиво, пусть и не всегда понятно. Но что будет, если объединить искусство и улыбки?

Как сообщает Bored Panda, при помощи функций приложения FaceApp было решено это проверить. Выражения лиц людей на популярных картинах были изменены так, словно им всем очень весело. В результате настроение улучшается и у тех, кто это видит. Предлагаем вам убедиться в этом.

«Бонапарт на перевале Сен-Бернар». Художник – Жак-Луи Давид.