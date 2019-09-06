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Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело

06 сентября 2019 19:02
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Все мы знаем, что от улыбки становится светлей. Также мы знаем, что искусство красиво, пусть и не всегда понятно. Но что будет, если объединить искусство и улыбки?

Как сообщает Bored Panda, при помощи функций приложения FaceApp было решено это проверить. Выражения лиц людей на популярных картинах были изменены так, словно им всем очень весело. В результате настроение улучшается и у тех, кто это видит. Предлагаем вам убедиться в этом.

«Бонапарт на перевале Сен-Бернар». Художник – Жак-Луи Давид.

Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело-1

Фото: Bored Panda

«Американская готика». Художник – Грант Вуд.

Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело-4

Фото: Bored Panda

«Портрет Генриха VIII». Художник – Ганс Гольбейн.

Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело-7

Фото: Bored Panda

«Мона Лиза». Художник – Леонардо да Винчи.

Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело-10

Фото: Bored Panda

«Портрет папы Иннокентия X». Художник – Диего Веласкес.

Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело-13

Фото: Bored Panda

«Портрет Эдгара Аллана По». Дагеротип. Автор – W.S. Hartshorn.

Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело-16

Фото: Bored Panda

«Портрет Вольфганга Амадея Моцарта». Художник – Барбара Крафт.

Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело-19

Фото: Bored Panda

# Художник # калейдоскоп # Наполеон Бонапарт # Вольфганг Амадей Моцарт # Леонардо Да Винчи # Фотофакт

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