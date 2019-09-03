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День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке

03 сентября 2019 07:31
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Первый школьный день – событие очень волнительное, нарядное и полное праздника. Девочки заплетают ленты в косички, мальчики надевают свою самую белую рубашку и спешат на первый урок. Как прошел первый школьный день у малышей известных людей смотрите в нашем материале. 

София и Ани Лорак   

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке-1

Фото: instagram.com/anilorak

Мартин и Филипп Киркоров   

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке-4

Фото: instagram.com/fkirkorov  

Яна, Арсений и Юлия Барановская

«Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается». Барановская рассказала о своих детях​​​​​   

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке-7

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv  

Маруся и Ксения Бородина  

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке-10

Фото: instagram.com/borodylia

Матвей, Корней и Екатерина Климова

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке-13

Фото: instagram.com/klimovagram  

Дочь Юлии Началовой Вера и Евгений Алдонин  

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото  

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке-16

Фото: instagram.com/evgeny_aldonin  

Ян и Дмитрий Колдун  

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке-19

Фото: instagram.com/koldunmedia  

Элина и Михаил Галустян  

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке-22

Фото: instagram.com/m_galustyan

Ника, Энджел и Сергей Жуков

20 лет за одну минуту. Сергей Жуков показал, как менялась группа «Руки Вверх!»

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке-25

Фото: instagram.com/sezhukov

# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак # Филипп Киркоров # Юлия Барановская # Ксения Бородина # Екатерина Климова # Евгений Алдонин # Дмитрий Колдун # Михаил Галустян # Сергей Жуков

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