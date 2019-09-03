День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке

Первый школьный день – событие очень волнительное, нарядное и полное праздника. Девочки заплетают ленты в косички, мальчики надевают свою самую белую рубашку и спешат на первый урок. Как прошел первый школьный день у малышей известных людей смотрите в нашем материале.

София и Ани Лорак