В школе ученик подвергся телесному наказанию. Вот, что сделала мама ребёнка

Женщина обратилась в полицию, когда узнала, что в отношении её ребёнка в школе было применено телесное наказание.

Как сообщает The New Paper, 48-летнюю жительницу Сингапура миссис Клэр Чи вызвали в школу вместе с её супругом, чтобы обсудить поведение их 12-летнего сына. Родителям рассказали, что их ребёнок подрался с другим мальчиком.

Когда разговор завершился и семья собралась пойти домой, отец увидел на сыне шесть ран, полученных в результате телесного наказания тростью. В Сингапуре такая практика разрешена, однако есть ряд условий, в числе которых – заранее предупреждать родителей.