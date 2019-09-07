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В школе ученик подвергся телесному наказанию. Вот, что сделала мама ребёнка

07 сентября 2019 06:24
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Женщина обратилась в полицию, когда узнала, что в отношении её ребёнка в школе было применено телесное наказание.

Как сообщает The New Paper, 48-летнюю жительницу Сингапура миссис Клэр Чи вызвали в школу вместе с её супругом, чтобы обсудить поведение их 12-летнего сына. Родителям рассказали, что их ребёнок подрался с другим мальчиком.

Когда разговор завершился и семья собралась пойти домой, отец увидел на сыне шесть ран, полученных в результате телесного наказания тростью. В Сингапуре такая практика разрешена, однако есть ряд условий, в числе которых – заранее предупреждать родителей.

В школе ученик подвергся телесному наказанию. Вот, что сделала мама ребёнка-1

Фото: Shin Min Daily News

Миссис Чи была очень расстроена, поскольку даже она, мама мальчика, не применяет к нему подобных наказаний. Женщина пошла в полицию и подала заявление на школу. В настоящее время ведётся расследование.

Подробности истории и комментарий представителя Министерства образования Сингапура можно узнать здесь.

# Воспитание детей # калейдоскоп # Клэр Чи

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