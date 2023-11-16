Водитель такси спас девушку, которую парень закрыл в чемодане и пытался увезти

История спасения этой девушки облетела мир. Таксист из Китая, выполняя заказ, услышал крик из багажника, тем самым спас похищенную даму.

Мужчина ворвался в квартиру своей бывшей девушки и силой запихнул ее в чемодан. После чего вызвал такси и хотел увезти, пишет The Mirror. Однако весь план сорвал водитель, который заинтересовался звуками из багажника, где лежал чемодан.

Таксист отказался везти пассажира и потребовал открыть чемодан. Увиденное привело водителя в шок – внутри лежала девушка. Похититель пытался скрыться, но полицейские смогли его словить. Пострадала ли перепуганная женщина не сообщается, однако решительность водителя оценили во многих странах мира.

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