Водитель такси спас девушку, которую парень закрыл в чемодане и пытался увезти

История спасения этой девушки облетела мир. Таксист из Китая, выполняя заказ, услышал крик из багажника, тем самым спас похищенную даму.
История спасения этой девушки облетела мир. Таксист из Китая, выполняя заказ, услышал крик из багажника, тем самым спас похищенную даму.
Фото: Рixabay
Мужчина ворвался в квартиру своей бывшей девушки и силой запихнул ее в чемодан. После чего вызвал такси и хотел увезти, пишет The Mirror. Однако весь план сорвал водитель, который заинтересовался звуками из багажника, где лежал чемодан.
Таксист отказался везти пассажира и потребовал открыть чемодан. Увиденное привело водителя в шок – внутри лежала девушка. Похититель пытался скрыться, но полицейские смогли его словить. Пострадала ли перепуганная женщина не сообщается, однако решительность водителя оценили во многих странах мира.
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