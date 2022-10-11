Пассажирку самолёта удивил поступок попутчицы. Он был настолько странным, что женщина рассмеялась

Поведение некоторых людей в самолетах часто вызывает споры и недоумения пассажиров. Храп и стучащий в сидение ребенок – самое распространенное. Но эта девушка обошла всех: она решила забросить свои длинные волосы на спинку кресла.
Поведение некоторых людей в самолетах часто вызывает споры и недоумения пассажиров. Храп и стучащий в сидение ребенок – самое распространенное. Но эта девушка обошла всех: она решила забросить свои длинные волосы на спинку кресла.
Фото: pixabay
Женщина по имени Джули летела из Афин в Амстердам. Но попутчица, которая сидела спереди, постоянно накидывала волосы на спинку кресла, пишет The Mirror. Удивленная пассажирка сняла видео, на котором заметно, как волосы лежат на спинке и достают до столика для еды. Несколько прядей висят прямо над наполненным стаканом.
Фото: The Mirror
Джули терпела такое положение попутчицы пять часов. Но все-таки не смогла промолчать и не отшутиться. Она сказала человеку, сидящему рядом, что лучше держать свои волосы при себе. Он засмеялся. А девушка услышала и сразу начала собирать волосы. При этом попутчицы даже не видели лиц друг друга. Женщина призналась, что ей хотелось заплести косу, но она сдержалась. В общем, ее не раздражало такое поведение.
Фото: The Mirror
«Это были великолепные волосы. Они выглядели очень красивыми и чистыми. Я задавалась вопросом: зачем тебе разбрасывать свои красивые чистые волосы по всему грязному самолету? Но, думаю, это ее дело. Держите свои волосы при себе – это мой общий совет для путешествий, особенно, когда вы так хорошо их расчесали!» – констатировала дама.
Много путешествуя, Джули привыкла к причудам других людей. Наверное, поэтому она не стала устраивать в самолете скандал, а просто пошутила.
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