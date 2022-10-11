Пассажирку самолёта удивил поступок попутчицы. Он был настолько странным, что женщина рассмеялась

Поведение некоторых людей в самолетах часто вызывает споры и недоумения пассажиров. Храп и стучащий в сидение ребенок – самое распространенное. Но эта девушка обошла всех: она решила забросить свои длинные волосы на спинку кресла.



Фото: pixabay

Женщина по имени Джули летела из Афин в Амстердам. Но попутчица, которая сидела спереди, постоянно накидывала волосы на спинку кресла, пишет The Mirror. Удивленная пассажирка сняла видео, на котором заметно, как волосы лежат на спинке и достают до столика для еды. Несколько прядей висят прямо над наполненным стаканом.



Фото: The Mirror

Джули терпела такое положение попутчицы пять часов. Но все-таки не смогла промолчать и не отшутиться. Она сказала человеку, сидящему рядом, что лучше держать свои волосы при себе. Он засмеялся. А девушка услышала и сразу начала собирать волосы. При этом попутчицы даже не видели лиц друг друга. Женщина призналась, что ей хотелось заплести косу, но она сдержалась. В общем, ее не раздражало такое поведение.