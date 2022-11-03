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Женщина родила во время полёта и назвала ребёнка в честь необычного появления на свет

03 ноября 2022 15:21
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Женщина родила в самолете на высоте более 10 километров. После успешных родов она назвала ребенка в честь необычного появления.

Женщина родила во время полёта и назвала ребёнка в честь необычного появления на свет-1


Фото: New York Post

21-летняя беременная получила разрешение врача на полет на 32 неделе и вместе с семьей отправилась в Доминикану, чтобы отдохнуть. Но через 34 минуты после взлета у нее отошли воды, пишет New York Post. Семья немедленно обратилась к бортпроводникам. Члены экипажа обратились к пассажирам и спросили, есть ли в самолете медики. Четыре человека вызвались помочь роженице.

Женщина родила во время полёта и назвала ребёнка в честь необычного появления на свет-4


Фото: New York Post

Женщину отвели в заднюю часть самолета и спустя 20 минут сообщили, что на борту появился новый пассажир. Мальчика назвали в честь полета  – Скайлен Кавон-Эйр Фрэнсис. После приземления молодая мама получила много поздравлений. Новорожденному пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии, поскольку он родился преждевременно. Интересно, что в американском паспорте младенца будет указано место рождения – в воздухе.

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# Беременность и роды # калейдоскоп # Фотофакт

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