Женщина родила во время полёта и назвала ребёнка в честь необычного появления на свет

Женщина родила в самолете на высоте более 10 километров. После успешных родов она назвала ребенка в честь необычного появления.
Женщина родила в самолете на высоте более 10 километров. После успешных родов она назвала ребенка в честь необычного появления.
Фото: New York Post
21-летняя беременная получила разрешение врача на полет на 32 неделе и вместе с семьей отправилась в Доминикану, чтобы отдохнуть. Но через 34 минуты после взлета у нее отошли воды, пишет New York Post. Семья немедленно обратилась к бортпроводникам. Члены экипажа обратились к пассажирам и спросили, есть ли в самолете медики. Четыре человека вызвались помочь роженице.
Фото: New York Post
Женщину отвели в заднюю часть самолета и спустя 20 минут сообщили, что на борту появился новый пассажир. Мальчика назвали в честь полета – Скайлен Кавон-Эйр Фрэнсис. После приземления молодая мама получила много поздравлений. Новорожденному пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии, поскольку он родился преждевременно. Интересно, что в американском паспорте младенца будет указано место рождения – в воздухе.
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