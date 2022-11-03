Женщина родила во время полёта и назвала ребёнка в честь необычного появления на свет

Женщина родила в самолете на высоте более 10 километров. После успешных родов она назвала ребенка в честь необычного появления.



Фото: New York Post

21-летняя беременная получила разрешение врача на полет на 32 неделе и вместе с семьей отправилась в Доминикану, чтобы отдохнуть. Но через 34 минуты после взлета у нее отошли воды, пишет New York Post. Семья немедленно обратилась к бортпроводникам. Члены экипажа обратились к пассажирам и спросили, есть ли в самолете медики. Четыре человека вызвались помочь роженице.