Грумер подстриг пушистую собаку так, что хозяйка не узнала своего питомца

Женщина отвела собаку к грумеру, чтобы немного подстричь, но после процедуры она не узнала своего питомца.
Женщина отвела собаку к грумеру, чтобы немного подстричь, но после процедуры она не узнала своего питомца.
Фото: Caters
Дама из Флориды отдала своего семилетнего самоеда грумеру, попросив немного подстричь его шерсть. Но когда пришло время забирать собаку, хозяйка увидела своего питомца совершенно лысым, пишет The Mirror. Самоед стал больше похож на британского бультерьера.
Фото: Caters
Женщина даже не сразу узнала своего белого любимца, однако грумер заверил, что ничего не перепутал. На самом деле так и было, просто специалист подстриг собаку чрезвычайно коротко. Животного даже пришлось мазать солнцезащитным кремом и всячески защищать от воздействия различных погодных условий, пока шерсть не начала отрастать.
Читайте также:
300 долларов, чтобы любимый питомец поплавал в бассейне. Так выглядит современная школа для собак
Почему людей с лишним весом чаще кусают комары? Этому есть научное объяснение
Фотограф делает портреты бездомных кошек, чтобы люди стали добрее к животным