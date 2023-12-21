Грумер подстриг пушистую собаку так, что хозяйка не узнала своего питомца

Женщина отвела собаку к грумеру, чтобы немного подстричь, но после процедуры она не узнала своего питомца.



Фото: Caters

Дама из Флориды отдала своего семилетнего самоеда грумеру, попросив немного подстричь его шерсть. Но когда пришло время забирать собаку, хозяйка увидела своего питомца совершенно лысым, пишет The Mirror. Самоед стал больше похож на британского бультерьера.