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Грумер подстриг пушистую собаку так, что хозяйка не узнала своего питомца

21 декабря 2023 11:51
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Женщина отвела собаку к грумеру, чтобы немного подстричь, но после процедуры она не узнала своего питомца.

Грумер подстриг пушистую собаку так, что хозяйка не узнала своего питомца-1


Фото: Caters

Дама из Флориды отдала своего семилетнего самоеда грумеру, попросив немного подстричь его шерсть. Но когда пришло время забирать собаку, хозяйка увидела своего питомца совершенно лысым, пишет The Mirror. Самоед стал больше похож на британского бультерьера.

Грумер подстриг пушистую собаку так, что хозяйка не узнала своего питомца-4


Фото: Caters

Женщина даже не сразу узнала своего белого любимца, однако грумер заверил, что ничего не перепутал. На самом деле так и было, просто специалист подстриг собаку чрезвычайно коротко. Животного даже пришлось мазать солнцезащитным кремом и всячески защищать от воздействия различных погодных условий, пока шерсть не начала отрастать.

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# Домашние животные # калейдоскоп

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