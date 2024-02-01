Онколог: риск развития рака у курильщиков выше в 30 раз

Врач-онколог Андрей Каприн заявил, что курильщики намного чаще болеют раком, чем те, кто совсем не курит.

В своем Telegram-канале Каприн написал, что курящие болеют онкологией различной локализации в 30 раз чаще, передает РИА Новости. Он также отметил, что факторами риска являются и употребление спиртного, красного мяса, а также вирус папилломы человека.

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