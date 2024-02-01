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Диетолог назвала блюдо, которое опасно для мозга

01 февраля 2024 10:16
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Частое употребление жареной картошки может негативно сказываться на состоянии мозга, уверена диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала блюдо, которое опасно для мозга-1


Фото: Pixabay

Жареный картофель, в отличие от вареного, имеет высокий гликемический индекс, поэтому может спровоцировать повреждение сосудов мозга, повышение уровня глюкозы в крови и другие патологии, сообщает РИА Новости. 

Например, в сосудах могут образовываться холестериновые бляшки, которые затрудняют кровообращение и приводят к ухудшению снабжения головного мозга кислородом и питательными веществами. Из-за этого многие нейроны погибают объяснила врач.

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# Еда # калейдоскоп

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