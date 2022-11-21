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21 ноября – Всемирный день телевидения. Чем ещё известна эта дата в истории?

21 ноября 2022 06:47
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Всемирный день телевидения

21 ноября – Всемирный день телевидения. Чем ещё известна эта дата в истории?-1

21 ноября – Всемирный день телевидения. ООН учредила этот День, признавая воздействие, которое оказывает телевидение на процессы принятия решений, привлекая внимание всей общественности к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также к другим проблемам, включая экономические и социальные вопросы. Телевидение было признано важным инструментом ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. Трудно переоценить его влияние и воздействие на мировую политику. В современном мире, несмотря на рост популярности интернета как источника информации и развлечений, телевидение по-прежнему является крупнейшим источником контента, представляет собой символ связи и глобализации. Оно играет огромную роль во всем мире, влияя в том числе на формирование общественного мнения и на воспитание подрастающего поколения.

21 ноября 1783 года был совершен первый полет на воздушном шаре

21 ноября – Всемирный день телевидения. Чем ещё известна эта дата в истории?-3

21 ноября 1783 года – знаменательный день в истории воздухоплавания. В этот день два отважных француза – Пилатр де Розье и маркиз д’Арланд – впервые в истории совершили полет на воздушном шаре братьев Монгольфье. Воздухоплаватели достигли высоты 915 метров и за 25 минут преодолели расстояние в 9 километров. Этот полет буквально взорвал Францию – во всех магазинах можно было приобрести различные сувениры в виде воздушных шаров, посуда пестрила картинками с ними. Уже 10 декабря 1783 года Жозеф и Жак-Этьенн Монгольфье были приглашены в Академию наук, где их наградили за достижения в воздухоплавании. Людовик XVI пожаловал братьям дворянский титул и герб с девизом «Так поднимаются к звездам».

Всемирный день приветствий

21 ноября – Всемирный день телевидения. Чем ещё известна эта дата в истории?-5

Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель – обратить внимание на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты. Хотя у каждого народа есть свои, исторически сложившиеся обычаи приветствовать друг друга, но межнациональный этикет, по сути, одинаков – при встрече традиционно люди желают друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов в делах. Поэтому сегодняшний праздник – еще один прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. Присоединяйтесь и вы к этом замечательном и доброму празднику!

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!

# История # Лена Мельницкая

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