21 ноября – Всемирный день телевидения. Чем ещё известна эта дата в истории?

Всемирный день телевидения

21 ноября – Всемирный день телевидения. ООН учредила этот День, признавая воздействие, которое оказывает телевидение на процессы принятия решений, привлекая внимание всей общественности к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также к другим проблемам, включая экономические и социальные вопросы. Телевидение было признано важным инструментом ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. Трудно переоценить его влияние и воздействие на мировую политику. В современном мире, несмотря на рост популярности интернета как источника информации и развлечений, телевидение по-прежнему является крупнейшим источником контента, представляет собой символ связи и глобализации. Оно играет огромную роль во всем мире, влияя в том числе на формирование общественного мнения и на воспитание подрастающего поколения. 21 ноября 1783 года был совершен первый полет на воздушном шаре

21 ноября 1783 года – знаменательный день в истории воздухоплавания. В этот день два отважных француза – Пилатр де Розье и маркиз д’Арланд – впервые в истории совершили полет на воздушном шаре братьев Монгольфье. Воздухоплаватели достигли высоты 915 метров и за 25 минут преодолели расстояние в 9 километров. Этот полет буквально взорвал Францию – во всех магазинах можно было приобрести различные сувениры в виде воздушных шаров, посуда пестрила картинками с ними. Уже 10 декабря 1783 года Жозеф и Жак-Этьенн Монгольфье были приглашены в Академию наук, где их наградили за достижения в воздухоплавании. Людовик XVI пожаловал братьям дворянский титул и герб с девизом «Так поднимаются к звездам». Всемирный день приветствий