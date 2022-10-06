Женщина не приняла кольцо покойной жены своего жениха. Он обиделся и пропал

Мужчина предложил своей будущей невесте носить кольцо, которое когда-то принадлежало его покойной супруге. Теперь у пары разногласия в отношениях.
Мужчина предложил своей будущей невесте носить кольцо, которое когда-то принадлежало его покойной супруге. Теперь у пары разногласия в отношениях.
Фото: pixabay
29-летняя женщина говорит, что чувствовала себя некомфортно после того, как любимый предложил носить обручальное кольцо своей покойной жены, пишет The Mirror. Странно, но мужчина все объяснил: он услышал, как умершая говорит, что это она послала ему новую женщину.
Фото: pixabay
Несмотря на это, будущая невеста все равно не согласилась носить чужое украшение. Поэтому молодые люди серьезно поссорилась. Мужчина ушел и больше не выходил на связь с возлюбленной.
Фото: pixabay
Эта пара знает друг друга с самого детства, но они начали встречаться, когда жена мужчины умерла. По словам женщины, в их отношениях есть некоторые моменты, которые не могут не смущать. Например, возлюбленный может назвать ее именем жены или дает понять, что ее умение готовить и убирать не дотягивает до уровня бывшей супруги.
Фото: pixabay
Теперь брошенную женщину беспокоит, что мужчина захочет отменить свадьбу. Она даже начала серьезно задумываться о том, правильно ли поступила. В Сети многие посоветовали ей не выходить замуж вовсе, а найти достойного молодого человека без подобных психологических травм.
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