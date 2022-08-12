Нужно будет спать на работе. Компания по производству матрасов ищет тестировщиков

Компания по производству матрасов ищет профессиональных сонь, которым заплатят за отдых на работе. Эта работа показалось вам идеальной? Прочтите нюансы.



Фото: pixabay

Фирма из Нью-Йорка, которая производит матрасы, ищет тестировщиков. Об этом сообщает издание UPI со ссылкой на компанию. Те кандидаты, которые будут отобраны на должность, должны не только спать, но и документировать свой опыт дневного сна в социальные сети.



Фото: pixabay

В описании к вакансии объясняют, что идеальный кандидат – это тот, кто обладает исключительной способностью спать и желанием делать это как можно больше. Отлично подойдет и тот, кто отличается способностью проспать что угодно.



Фото: pixabay