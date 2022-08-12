Нужно будет спать на работе. Компания по производству матрасов ищет тестировщиков

Компания по производству матрасов ищет профессиональных сонь, которым заплатят за отдых на работе. Эта работа показалось вам идеальной? Прочтите нюансы.
Компания по производству матрасов ищет профессиональных сонь, которым заплатят за отдых на работе. Эта работа показалось вам идеальной? Прочтите нюансы.
Фото: pixabay
Фирма из Нью-Йорка, которая производит матрасы, ищет тестировщиков. Об этом сообщает издание UPI со ссылкой на компанию. Те кандидаты, которые будут отобраны на должность, должны не только спать, но и документировать свой опыт дневного сна в социальные сети.
Фото: pixabay
В описании к вакансии объясняют, что идеальный кандидат – это тот, кто обладает исключительной способностью спать и желанием делать это как можно больше. Отлично подойдет и тот, кто отличается способностью проспать что угодно.
Фото: pixabay
О заработной плате и количестве сна в день ничего не говорится. Указано, что дремать нужно будет не только в магазинах компании, но и в самых неожиданных местах по всему миру.
И это не единственная вакансия мечты. Ранее мы рассказывали, что крупная фирма ищет того, кто за большие деньги будет пробовать конфеты на работе – подробности здесь.