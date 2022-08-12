Прямой эфир

Нужно будет спать на работе. Компания по производству матрасов ищет тестировщиков

12 августа 2022 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Компания по производству матрасов ищет профессиональных сонь, которым заплатят за отдых на работе. Эта работа показалось вам идеальной? Прочтите нюансы.

Нужно будет спать на работе. Компания по производству матрасов ищет тестировщиков-1


Фото: pixabay

Фирма из Нью-Йорка, которая производит матрасы, ищет тестировщиков. Об этом сообщает издание UPI со ссылкой на компанию. Те кандидаты, которые будут отобраны на должность, должны не только спать, но и документировать свой опыт дневного сна в социальные сети.

Нужно будет спать на работе. Компания по производству матрасов ищет тестировщиков-4


Фото: pixabay

В описании к вакансии объясняют, что идеальный кандидат – это тот, кто обладает исключительной способностью спать и желанием делать это как можно больше. Отлично подойдет и тот, кто отличается способностью проспать что угодно.

Нужно будет спать на работе. Компания по производству матрасов ищет тестировщиков-7


Фото: pixabay

О заработной плате и количестве сна в день ничего не говорится. Указано, что дремать нужно будет не только в магазинах компании, но и в самых неожиданных местах по всему миру.

И это не единственная вакансия мечты. Ранее мы рассказывали, что крупная фирма ищет того, кто за большие деньги будет пробовать конфеты на работе – подробности здесь.

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бармен поделился хитрым трюком, как увеличить крепость алкогольного коктейля
12 августа 2022 13:54

Бармен поделился хитрым трюком, как увеличить крепость алкогольного коктейля

12 августа Международный день молодёжи. Чем ещё известна эта дата?
12 августа 2022 07:03

12 августа Международный день молодёжи. Чем ещё известна эта дата?

Мужчина своровал три куска мыла, чтобы сесть в тюрьму. Причина такого поступка вас шокирует
10 августа 2022 15:41

Мужчина своровал три куска мыла, чтобы сесть в тюрьму. Причина такого поступка вас шокирует