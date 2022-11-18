18 ноября была открыта первая линия голубиной почты. Чем ещё известен этот день в истории?

Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов

18 ноября стартует Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Она проводится ежегодно с 18 по 24 ноября. Появление веществ, которые подавляют жизнеспособность вредоносных микроорганизмов, стало настоящим прорывом в медицине. Благодаря открытию антибиотиков получили шанс на выздоровление пациенты с инфекционными заболеваниями. Мероприятия по охране жизни и здоровья в рамках Всемирной недели впервые состоялись по инициативе ООН в 2015 году. Ведь нарушение схемы и дозировки приема препаратов антибактериального ряда приводит к тому, что микроорганизмы становятся устойчивыми к их действию. Это беспокоит ученых, предполагающих, что в ближайшем будущем появятся супербактерии, которые будут устойчивы ко всем возможным видам антибиотиков. Поэтому основной целью мероприятий является разъяснение населению и врачам правил назначения и употребления антибиотиков. 18 ноября 1870 года была открыта первая официальная линия голубиной почты

В 1870 году именно в этот день была открыта первая официальная линия голубиной почты. Обученные птицы летали между французскими городами Тур и Париж через линию осады, выстроенную прусскими войсками. В Туре важные сообщения для столицы Франции фотографировали с большим уменьшением, помещали в миниатюрный защитный чехол и привязывали к голубю. За один раз он мог доставить 15-20 микропленок. В Париже птиц встречали на «голубином» почтамте, доставали пленки и тут же расшифровывали. Осаждавшие войска старались сбить птиц и стреляли в них шквальным огнем. Для борьбы с летучими почтальонами на фронт даже завезли соколиную стаю. Французы не растерялись и начали привязывать к хвостам голубей свистки, отпугивавшие соколов. За время осады голуби доставили тысячи донесений и даже частных писем. Позднее благодарные парижане поставили голубю памятник.

18 ноября 1885 года в пригороде немецкого Штутгарта по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью 12 км/час пронесся первый мотоцикл. Это был очень оригинальный велосипед с мотором. Рама, так же, как и колеса, была изготовлена из дерева. Причем колес было не два, а четыре – и все вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. Под сиденьем располагался двигатель внутреннего сгорания мощностью 0,5 лошадиных сил. Представленный удивленной публике мотоцикл был сконструирован Готлибом Даймлером и его партнером Вильгельмом Майбахом, которым, как и Карлу Бенцу, принадлежит честь создания первых получивших реальное применение автомобилей. Несмотря на всю примитивность первого в мире мотоцикла, основные принципы его создания были изобретателями заложены. День придумывания секретов