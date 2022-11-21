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Женщина получила водительские права и через несколько недель утопила свою машину

21 ноября 2022 10:05
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Женщина не так давно получила водительские права и попала в шокирующее ДТП. Ее автомобиль оказался в реке.

Женщина получила водительские права и через несколько недель утопила свою машину -1


Фото: The Mirror

Жительница Англии получила право на управление за несколько недель до того, как утопила свою машину. Неопытная водитель со своим парнем возвращалась с праздника и не вписалась в крутой поворот. Авто оказалось в реке, пишет The Mirror. Ни водитель, ни ее пассажир не пострадали, но точно испугались. На фото видно, что машина полностью погружена в мутную воду – виднеется только верхняя часть кузова.

Женщина получила водительские права и через несколько недель утопила свою машину -4


Фото: The Mirror

Машину после утопления вряд ли можно будет восстановить. Но хозяйка не унывает, ведь она чудом осталась жива. Она вспомнила, как вместе с парнем пролетала над берегом реки перед деревьями. Молодые люди смотрели друг на друга и думали, что погибнут.

Женщина получила водительские права и через несколько недель утопила свою машину -7


Фото: The Mirror

Девушка сначала не поняла, что машина оказалась в воде, пока ее парень не закричал. В этот же момент в авто начала поступать вода, и двери уже не открывались. Но пострадавшим удалось выбить дверь и выплыть, оставив все вещи внутри. После спасения бойфренд еще раз погрузился в воду, чтобы забрать все оставшееся. Только после этого транспорт подняли на сушу с помощью крана.

Интересная история есть и у этого автомобилиста. Он нашел нестандартный способ заработать на своем водительском удостоверении – читайте здесь.

# ДТП # калейдоскоп # Фотофакт

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