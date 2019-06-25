Прямой эфир

Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизни

25 июня 2019 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 25 июня в Москве на 82 году жизни скончалась актриса театра и кино Алла Покровская.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ им. Чехова, время и место похорон станут известны позднее.  

Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизни-1

Фото: Кино-театр.ру  

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года. Она с детства хотела быть актрисой и после окончания Школы-студии МХАТ начала служить в театре.  

Артистка известна своими ролями в фильмах «Июльский дождь», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой», а также по многим другим работам.  

Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизни-4

Фото: mxat.ru  

Покровская была замужем за актёром Олегом Ефремовым. У них в браке родился Михаил Ефремов, который продолжил династию.  

# Некролог # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
25 июня 2019 10:52

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры

Нужно ли срезать кожуру? Разрушаем пять мифов об огурцах
25 июня 2019 10:34

Нужно ли срезать кожуру? Разрушаем пять мифов об огурцах

Лунный календарь на 25 июня: занимаемся глазами и аккуратнее с огнём
24 июня 2019 18:01

Лунный календарь на 25 июня: занимаемся глазами и аккуратнее с огнём