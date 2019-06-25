Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизни

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ им. Чехова, время и место похорон станут известны позднее.

Новости России. 25 июня в Москве на 82 году жизни скончалась актриса театра и кино Алла Покровская.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года. Она с детства хотела быть актрисой и после окончания Школы-студии МХАТ начала служить в театре.

Артистка известна своими ролями в фильмах «Июльский дождь», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой», а также по многим другим работам.