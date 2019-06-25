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Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры

25 июня 2019 10:52
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Собаки могут быть гостеприимными хозяевами дома и приветствовать любого. Однако в некоторых случаях питомцы оказывают своим владельцам другую услугу – охраняют жилище. Чтобы напугать незнакомцев, многие люди вешают на забор знак «Осторожно, во дворе злая собака».  

Издание Bored Panda собрало снимки, когда около устрашающего знака посетителей встречает дружелюбная и веселая собака, которая разрушает стереотипы о грозности сторожевых питомцев.  

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать – забавные кадры 

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры -1

Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры -3

Фото: boredpanda.com

Первыми народами, которые начали использовать собак в качестве защиты стали древние греки и ассирийцы. С тех пор люди начали специально разводить собак как сторожевых. Спустя время собак стали использовать в вооруженных силах.  

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры -6

Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры -8

Фото: boredpanda.com

Существует исследование, что сторожевые собаки могут обеспечить эффективную защиту, даже не атакуя. Около 65% осужденных преступников подтвердили, что присутствие крупного и угрожающего животного отпугнуло бы их. Так что наличие хорошо обученной сторожевой собаки может обеспечить вашему дому дополнительную степень защиты.  

Одинокая собака из приюта узнала, что нашла дом. Её реакция бесценна (смотрите здесь).  

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры -11

Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры -13

Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры -15

Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры -17

Фото: boredpanda.com

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры -19

Фото: boredpanda.com

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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