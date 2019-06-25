Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры

Собаки могут быть гостеприимными хозяевами дома и приветствовать любого. Однако в некоторых случаях питомцы оказывают своим владельцам другую услугу – охраняют жилище. Чтобы напугать незнакомцев, многие люди вешают на забор знак «Осторожно, во дворе злая собака».

Издание Bored Panda собрало снимки, когда около устрашающего знака посетителей встречает дружелюбная и веселая собака, которая разрушает стереотипы о грозности сторожевых питомцев.

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