Отсутствие отпуска смертельно. Учёные доказали важность регулярного отдыха

Новости мира. Лето уже повсюду. А эта пора года самой своей сущностью тонко намекает, что пора бы взять отпуск и поплавать в море. Или хотя бы просто взять отпуск. В связи с этим мы решили узнать, насколько важен для здоровья человека регулярный отдых.

Как сообщает РИА Новости, важно отдыхать не менее трёх недель в году, и даже четыре выходных дня оказывают положительное влияние на организм.

Летом 2016 года Калифорнийский университет и Школа медицины при госпитале Маунт-Синай оплатили ста счастливицам в возрасте от 30 до 60 лет шесть дней проживания в четырёхзвездочном отеле в Калифорнии. На самом деле причина не в доброте душевной, а в исследовании.

Участницам эксперимента нужно было дважды сдать на анализ свою кровь: перед отдыхом и сразу после него, а затем ещё три раза в течение года ответить на вопросы о своём здоровье.

Проанализировав собранную информацию, учёные пришли к выводу, что перерыв в активной трудовой деятельности улучшает психологическое состояние – через неделю у всех испытуемых снизились уровни тревоги и стресса.

Названа опасность стресса на работе и недосыпания

Также у женщин изменилась активность генов, связанных с иммунитетом, реакцией организма на стресс и с производством бета-амилоидов, нарушения метаболизма которых приводят к ухудшению памяти и проблемам со сном. Мало того, добровольцы ещё и помолодели. Отмечается, что эффект отдыха длился десять месяцев.