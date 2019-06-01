Овнам – уделить внимание близким, Девам – пофилософствовать. Гороскоп на июнь

Вот и наступило долгожданное лето, сколько надежд, сколько ожиданий! По уровню драматизма наступление лета сравнимо с Новым годом, когда кажется, что в новом году всё будет совсем иначе и намного лучше. Впрочем, почему бы и нет? В мире так много людей, что для кого-то предстоящее лето действительно всё изменит. А кому-то придётся довольствоваться стабильностью. Давайте обратимся к гороскопу, чтобы узнать, у кого больше шансов поймать удачу за хвост.

Овны.

В июне представители первого знака Зодиака могут столкнуться с проблемами. Как и в любой другой месяц, поскольку жизни без проблем не бывает. Однако Овны запросто разберутся с этими сложностями, как делают это всегда. Гороскоп рекомендует быть бдительными по отношению к кошельку. Деньги могут устроить заговор и попытаться сбежать, поэтому следует заранее распланировать расходы и не позволить финансам бросить своего владельца на произвол судьбы. А ещё гороскоп напоминает, что «доброе слово и кошке приятно», поэтому важно с теплом относиться к своим близким.

Тельцы.

В прошлом месяце представителям второго знака Зодиака обещались удача, интересные знакомства и даже прибыль. Сейчас гороскоп советует оставаться на гребне волны. Смогли отлично проявить себя на работе? Проявите себя ещё лучше! Нашли вторую половинку? Найдите способ вывести ваши отношения на новый уровень! Заработали денег? Заработайте ещё больше! Только вперёд, только настоящий, безграничный успех и оптимизм! Тельцам удача благоволит, и они могут сделать это лето незабываемым.

Близнецы.

У представителей третьего знака Зодиака продолжается энергетический подъём. В мае он уже был, но ещё неуверенный, а теперь, подкреплённый тёплой погодой и летней атмосферой он вырос большим и сильным. Осталось только правильно распорядиться этим избытком сил. Как именно? Гороскоп не знает, тут уж самим Близнецам придётся решать. Отмечается, что июнь подходящий месяц, чтобы встретиться с родственниками, поговорить о жизни и выпить чаю. Ещё есть вероятность возникновения бурного романа, который продолжения в виде создания семьи не получит.

Раки.

В апреле представителям четвёртого знака Зодиака обещались успехи на работе. Судя по всему, Раки так хорошо себя проявили, что теперь начальство не хочет отпускать их в отпуск. Гороскоп утверждает, что в июне представителей данного знака Зодиака загрузят на работе по полной. Если противостоять этому нет никакой возможности, то нужно попытаться хотя бы попросить премию. Кстати, такой загруженностью Раков будут недовольных их близкие. Вполне возможны вопросы типа «Тебе работа дороже меня?». Гороскоп советует представителям четвёртого знака Зодиака напомнить своим вторым половинкам о своей любви, дабы закрыть тему того, кто или что для них дороже.

Львы.

У представителей пятого знака Зодиака работы тоже будет много. Коллеги и начальство будут убеждать Львов в их восхитительности и незаменимости. Всегда так: хочешь уйти в отпуск – сразу становишься незаменимым сотрудником. Гороскоп предсказывает два варианта развития событий: Львы признают свою восхитительность, но уходят в отпуск и уделяют время себе любимым. Львы признают свою незаменимость, соглашаются работать в обмен на рост по карьерной лестнице. Что касается отношений с близкими, то на этом фронте всё в порядке.

Девы.

Представителям шестого знака Зодиака гороскоп предлагает задаться философскими вопросами: «а там ли я, где хочу быть?» и «а туда ли я иду, куда хочу прийти?», потому что в июне у Дев есть возможность найти для себя новую, более интересную сферу деятельности. Можно выбраться на дачу, поесть шашлыка, покачаться в гамаке и подумать над этими серьёзными вопросами. А ещё нужно разумно распределять своё время, чтобы не «перегореть». В отношениях с родными и близкими всё будет хорошо, но могут возникать мелкие конфликты, например, из-за незакрытого тюбика пасты.

Весы.

Лето у представителей седьмого знака Зодиака начнётся с… Хм. Ничего особенного, если верить гороскопу, не случится. Конечно, Весы смогут решить любую проблему, улучшить отношения со второй половинкой или найти таковую, но всё это как-то скучно. В некоторых предыдущих месяцах гороскоп обещал чуть ли не поездку в Хогвартс, но в этот раз – затишье. На работе тоже всё будет нормально, даже премия возможна. А дополнительные средства можно потратить на удачные покупки.

Скорпионы.

Представителям восьмого знака Зодиака в июне предстоит хорошо поработать. Соответственно, это принесёт прибыль. И вот тут гороскоп советует не сильно делиться своими средствами. В долг могут попросить как случайные знакомые, так и безработные родственники, а при таком положении дел вероятность возврата денег невысока. Гороскоп советует поступить хитрее: если кому-то нужные деньги – помогите им найти работу. Если человек рад возможности трудоустроиться, то в будущем он вас отблагодарит. А если не рад, что ж, Скорпионы смогут сохранить свои кровные в своих руках. Также не рекомендуется в этом месяце увлекаться азартными играми – богиня Фортуна не на стороне представителей восьмого знака Зодиака. Что касается отношений со спутником или спутницей жизни, то здесь можно пойти на уступки и согласиться, например, на совместную рыбалку.

Стрельцы.

В июне у представителей девятого знака Зодиака будет царить нестабильность. Один день настолько насыщенный, что на сон больше четырёх часов никак не выкроить, а следом идёт вялый день безделья. Если подстроится под этот ритм и не возмущаться такой непостоянностью, то хорошее настроение и разумное чередование нагрузок с отдыхом обеспечены. В этом месяце гороскоп советует не плыть по течению, иначе можно приплыть не туда. Хорошей мыслью будет набросать несколько целей, на которые можно будет ориентироваться.

Козероги.

Представителям десятого знака Зодиака гороскоп советует сходить в отпуск. Самое время подумать над сделанным, отказаться от невыгодных предложений, инициаторы которых могут просто хотеть оставить Козерогов без денег, и немного расслабиться. Кредиты брать не следует, поскольку в июне у представителей данного знака Зодиака неблагоприятное время для крупных финансовых вложений. Гороскоп рекомендует насладиться летними деньками, покататься на велосипеде, провести время с интересными людьми.

Водолеи.

Как уже говорилось, в июне богиня Фортуна не на стороне Скорпионов. Она – на стороне Водолеев. Представители одиннадцатого знака Зодиака могут подняться по карьерной лестнице, могут неожиданно получить крупное денежное вознаграждение и даже могут встретить потенциальную вторую половинку. Если спутник или спутница жизни уже есть, то нужно поделиться положительной энергетикой с ним или с ней. Хорошим вариантом будет вместе съездить куда-нибудь. Хотя бы позагорать возле ближайшего пригодного для этого водоёма.

Рыбы.

У представителей двенадцатого знака Зодиака ожидается удачное стечение обстоятельств. Если давно хочется что-то купить, а сейчас есть достаточно денег, чтобы потом не голодать до зарплаты, то самое время совершить покупку. Возможны разные приятные сюрпризы. Если есть желание сходить в отпуск, то его лучше взять в последней трети июня. В первые две трети месяца Рыбы будут очень продуктивны, а потом уже можно и отдохнуть. К тому же в последней трети месяца гороскоп прогнозирует успехи на любовном фронте.