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Лунный календарь на 1 июня: запрещено рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых

31 мая 2019 16:29
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1 июня – 28-ой лунный день. Обещает быть светлым и лёгким, удачным во всём. Постарайтесь провести его с хорошим настроением, не стоит нарушать гармонию ссорами, злостью, даже дурными мыслями. Лучше побыть с близкими, а больших скоплений людей, массовых мероприятий избегать.

Время прекрасно подходит для любой перемены: от смены работы до начала ремонта дома. День удачен для покупок, можно давать в долг – это в итоге приумножит ваше благосостояние.

Запрещено рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых – всё живое необходимо оберегать. Хорошо сажать любые полезные растения.

Лунный календарь на 1 июня: запрещено рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых -1

Эти сутки подходят для тренировок, но перегружать себя не стоит. Очень важно беречь зрение: меньше читать, смотреть телевизор, и даже яркого света лучше избегать. Поберегите и саму голову, также следите за артериальным давлением.

Сны в эти лунные сутки будут вещими, покажут будущее.

# Лунный календарь # калейдоскоп

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