Лунный календарь на 1 июня: запрещено рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых

1 июня – 28-ой лунный день. Обещает быть светлым и лёгким, удачным во всём. Постарайтесь провести его с хорошим настроением, не стоит нарушать гармонию ссорами, злостью, даже дурными мыслями. Лучше побыть с близкими, а больших скоплений людей, массовых мероприятий избегать.

Время прекрасно подходит для любой перемены: от смены работы до начала ремонта дома. День удачен для покупок, можно давать в долг – это в итоге приумножит ваше благосостояние.

Запрещено рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых – всё живое необходимо оберегать. Хорошо сажать любые полезные растения.