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В сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018. Видео набрало 4,5 миллиона просмотров

09 июня 2018 13:00
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В сети появился клип на официальный гимн ЧМ по футболу в России. Ролик на своём YouTube-канале разместил Ники Джем.  

Композицию под названием «Live It Up» исполняют Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи. Видео было опубликовано 8 июня, а к 15:30 9 июня оно уже набрало 4,5 миллиона просмотров.  

В сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018. Видео набрало 4,5 миллиона просмотров-1

Фото: instagram.com/willsmith  

На кадрах ролика можно увидеть пейзажи России, играющих в футбол людей разных возрастов, болельщиков, фрагменты футбольных матчей и, конечно, исполнителей песни. В съёмках также принял участие Роналдиньо, который в 2004 и 2005 годах признавался лучшим футболистом мира.  

Пользователи отнеслись к клипу неоднозначно. Кто-то отметил старания певцов, кому-то понравилась песня, но не понравился клип, кому-то вовсе не понравилось, а кто-то был в восторге.  

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.  

Официальная песня чемпионата появилась в сети 24 мая – здесь подробнее.  

# Чемпионат мира по футболу # Ники Джем # Уилл Смит # Эра Истрефи # Роналдиньо

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