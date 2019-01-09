Белоруска впервые в жизни прыгнула с парашютом в 63 года: видеофакт

Новости Беларуси. Жительница Ганцевичей Татьяна Буйнич впервые в жизни прыгнула с парашютом. И сделала она это в 63 года.

Ролик с прыжком опубликовала дочь женщины. «Эта история одного дня из жизни замечательного человека», – именно так начинается видео. Татьяна, которая работает врачом, совершила свой прыжок в октябре минувшего года. В описании к видео сказано, что она прыгала с высоты в 4000 метров.