Белоруска впервые в жизни прыгнула с парашютом в 63 года: видеофакт
Новости Беларуси. Жительница Ганцевичей Татьяна Буйнич впервые в жизни прыгнула с парашютом. И сделала она это в 63 года.
Ролик с прыжком опубликовала дочь женщины. «Эта история одного дня из жизни замечательного человека», – именно так начинается видео. Татьяна, которая работает врачом, совершила свой прыжок в октябре минувшего года. В описании к видео сказано, что она прыгала с высоты в 4000 метров.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Авто Студент»
Экстремальное фото женщины участвует в конкурсе «Мой лучший день – 2018», который организовал информационный портал о здоровье.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Авто Студент»
По информации из визитки Татьяны Буйнич, которая опубликована на портале 24health.by, свою мечту женщина исполнила благодаря старшему внуку, который прыгнул с парашютом в 2016 году. По словам Татьяны Васильевны, страха не было, но красота Минска ее поразила. «Восторг», – так описала героиня ролика свое состояние.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Авто Студент»
Татьяна Васильевна – врач акушер-гинеколог с 1987 года. С 1996 года – заведующая родильным отделением в Ганцевичской ЦРБ Брестской области. Женщина признается, что очень любит свою работу.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Авто Студент»
Кроме прыжка с парашютом у жительницы Ганцевичей есть еще одна мечта: сдать на высшую врачебную категорию.
Ей 102 года. И она не побоялась прыгнуть с парашютом (смотрите здесь).