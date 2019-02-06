Отец Децла впервые увидел 13-летнего внука на похоронах сына
Новости России. Шестого февраля прошла церемония прощания с хип-хоп исполнителем Децлом (Кириллом Толмацким).
Как сообщает «Московский комсомолец», отец исполнителя – продюсер Александр Толмацкий – на церемонии прощания впервые увидел своего внука. Толмацкий-старший общался с мальчиком и поддерживал его.
Фото: instagram.com/irinatolmatskaya
Единственному сыну Кирилла Толмацкого – Тони – 13 лет.
Фото: instagram.com/irinatolmatskaya
Децл не разрешал отцу видеться с внуком из-за конфликта, который произошел между ними. Музыкант много лет не общался с родителем.
После смерти Децла Александр Толмацкий написал обращение к сыну, в котором попросил прощения (читать далее).
Фото: instagram.com/irinatolmatskaya
Децл скончался в возрасте 35 лет третьего февраля после концерта.
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