Отец Децла впервые увидел 13-летнего внука на похоронах сына

Как сообщает «Московский комсомолец», отец исполнителя – продюсер Александр Толмацкий – на церемонии прощания впервые увидел своего внука. Толмацкий-старший общался с мальчиком и поддерживал его.

Децл не разрешал отцу видеться с внуком из-за конфликта, который произошел между ними. Музыкант много лет не общался с родителем.