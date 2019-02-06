«Это звезда». Белорус покорил всех наставников украинского шоу «Голос страны»

Видео выступления исполнителя было опубликовано на YouTube-канале проекта. Ролик уже посмотрели 400 тысяч раз.

«Ты нас покорил. Вы настоящий талант», – отметил Дан Балан. Монатик даже заблокировал Потапа, чтобы шансы Влада попасть в его команду увеличились.

Члены жюри с первых секунд заинтересовались исполнением композиции. В итоге к белорусу повернулись все наставники – Монатик, Тина Кароль, Дан Балан и Потап.

Все наставники уговаривали Влада выбрать их команду. В итоге минчанин выбрал Дан Балана. «Это звезда и я заполучил ее в мою команду», добавил известный артист.

Влад Чижиков ведет свой аккаунт в Instagram, на который подписаны около 20 тысяч человек. В нем музыкант исполняет каверы на хиты. Их высоко оценивают слушатели.