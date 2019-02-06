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«Это звезда». Белорус покорил всех наставников украинского шоу «Голос страны»

06 февраля 2019 12:22
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Новости Беларуси. Влад Чижиков из Минска покорил наставников украинского музыкального шоу «Голос страны».

Видео выступления исполнителя было опубликовано на YouTube-канале проекта. Ролик уже посмотрели 400 тысяч раз.

Во время слепых прослушиваний 24-летний Влад исполнил песню британского вокалиста Эда Ширана «Perfect».

«Это звезда». Белорус покорил всех наставников украинского шоу «Голос страны» -1

Фото: instagram.com/vladcheev

Члены жюри с первых секунд заинтересовались исполнением композиции. В итоге к белорусу повернулись все наставники – Монатик, Тина Кароль, Дан Балан и Потап.

«Ты нас покорил. Вы настоящий талант», – отметил Дан Балан. Монатик даже заблокировал Потапа, чтобы шансы Влада попасть в его команду увеличились.

«Это звезда». Белорус покорил всех наставников украинского шоу «Голос страны» -4

Фото: instagram.com/vladcheev

Все наставники уговаривали Влада выбрать их команду. В итоге минчанин выбрал Дан Балана. «Это звезда и я заполучил ее в мою команду», добавил известный артист.

Влад Чижиков ведет свой аккаунт в Instagram, на который подписаны около 20 тысяч человек. В нем музыкант исполняет каверы на хиты. Их высоко оценивают слушатели.

«Это звезда». Белорус покорил всех наставников украинского шоу «Голос страны» -7

Фото: instagram.com/vladcheev

Исполнитель в составе группы «Радиоволна» участвовал в национальном отборе на конкурс «Евровидение».

Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу (читать далее).

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Влад Чижиков # Фотофакт

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