«Это звезда». Белорус покорил всех наставников украинского шоу «Голос страны»
Новости Беларуси. Влад Чижиков из Минска покорил наставников украинского музыкального шоу «Голос страны».
Видео выступления исполнителя было опубликовано на YouTube-канале проекта. Ролик уже посмотрели 400 тысяч раз.
Во время слепых прослушиваний 24-летний Влад исполнил песню британского вокалиста Эда Ширана «Perfect».
Фото: instagram.com/vladcheev
Члены жюри с первых секунд заинтересовались исполнением композиции. В итоге к белорусу повернулись все наставники – Монатик, Тина Кароль, Дан Балан и Потап.
«Ты нас покорил. Вы настоящий талант», – отметил Дан Балан. Монатик даже заблокировал Потапа, чтобы шансы Влада попасть в его команду увеличились.
Фото: instagram.com/vladcheev
Все наставники уговаривали Влада выбрать их команду. В итоге минчанин выбрал Дан Балана. «Это звезда и я заполучил ее в мою команду», добавил известный артист.
Влад Чижиков ведет свой аккаунт в Instagram, на который подписаны около 20 тысяч человек. В нем музыкант исполняет каверы на хиты. Их высоко оценивают слушатели.
Фото: instagram.com/vladcheev
Исполнитель в составе группы «Радиоволна» участвовал в национальном отборе на конкурс «Евровидение».
Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу (читать далее).