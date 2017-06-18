Отцы-молодцы: 10 многодетных знаменитостей
Творческие люди – натуры страстные и эмоциональные. Это видно не только по их образам на экране, но и по бурной личной жизни. Таблоиды бесконечно уверяют нас, что семейная жизнь знаменитостей сложна и запутана, но это не мешает некоторым из них полностью реализоваться в качестве родителей. Сегодня, в честь Дня отца, мы вспомнили несколько известных мужчин, которые получат в этот праздник больше всего подарков.
Арнольд Шварценеггер – 5 детей
Личная жизнь героя боевиков всегда была достаточно интересной. О многочисленных подружках Шварценеггера ходят легенды, а женился он на племяннице Джона Кеннеди Марии Шрайвер, с которой жил до недавнего времени. У супругов родились четверо детей. Дочь Кэтрин стала писательницей, а сын Патрик снимается в кино и разбивает сердца голливудским барышням. Пятым ребенком актера стал внебрачный сын от бывшей домработницы, которого Арнольд признал уже после официального развода с супругой.
Сильвестр Сталлоне – 5 детей
Не отстает от друга еще один «неудержимый». Легендарный Рокки и Рэмбо в личной жизни всегда отличался той же прытью, что и его герои. Первый брак Сталлоне с актрисой Сашей Зак продлился недолго, но она успела родить ему двоих сыновей, второй брак потомства не принес, а третья жена Дженнифер Флавин подарила актеру трех дочек. Девушки выросли писаными красавицами и в этом году удостоились звания «Мисс Золотой глобус». Но в семье Сталлоне не обошлось и без горя – старший сын актера Сэйдж скончался от сердечного приступа в возрасте 36 лет.
Михаил Пореченков – 5 детей
Подвиг западных коллег повторил и главный российский герой боевиков Михаил Пореченков. У актера пятеро детей от трех разных женщин, и Пореченков активно приобщает их к своим занятиям. Старший сын Владимир, например, занимается боевыми искусствами, а дочь Варвара снялась с отцом в российском ремейке фильма с Арнольдом Шварценеггером «Коммандо» «День Д».
Дастин Хоффман – 6 детей
Первый брак легендарного Дастина Хоффмана едва не разрушил его карьеру, но впервые сделал актера отцом. Хоффман также удочерил маленькую дочь своей первой супруги Энн Бирн, но прожить с балериной смог только 10 лет. Зато второй брак актера длится уже почти сорок лет. Вторая жена Лайа Готтсеген родила Хоффману четверых детей и по сей день во всем поддерживает знаменитого супруга.
Роберт Де Ниро – 6 детей
Вечный соратник Хоффмана на экране Роберт Де Ниро имеет чуть более запутанную личную жизнь. Он удочерил дочь первой жены, а потом у них родился общий сын. После развода актер жил в гражданском браке с бывшей моделью Туки Смит. Эти отношения сделали Де Ниро отцом близнецов. В 1997 году артист снова женился на бывшей стюардессе Грейс Хайтауэр, брак с которой принес ему еще двоих детишек.
Стинг – 6 детей
В конце 70-х бывший фронтмен Police был женат на актрисе Фрэнсис Томелти, которая родила ему двоих детей. Брак оказался скоротечным, но зато теперь Гордон Самнер образцовый семьянин. С 1992 года певец женат на продюсере Труди Стайлер, которая подарила ему четверых детишек. Двое отпрысков Стинга стали довольно успешными музыкантами, а дочь Бриджит снимается в кино.
Иван Охлобыстин – 6 детей
Строгий отец и человек-оркестр Иван Охлобыстин засветился практически во всех сферах деятельности. Актер, музыкант, священник, сценарист, маркетолог, проповедник, креативщик в одном лице все же находит время на семью. В браке с Оксаной Арбузовой у Охлобыстина родилось шестеро детей, которых родители воспитывают с аскетической строгостью.
Стивен Спилберг – 7 детей
Первый брак культового режиссера закончился катастрофой – актриса Эми Ирвинг обвинила Спилберга в том, что она не может развиваться рядом с ним и не получает достойных предложений. Наличие общего ребенка не спасло супругов от развода. Зато во время съемок второй части «Индианы Джонса» режиссер познакомился с актрисой Кейт Кэпшоу, на которой счастливо женат и по сей день. У супругов родились четверо ребятишек, к тому же Стивен усыновил двух детей Кейт от первого брака.
Эдди Мерфи – 9 детей
Некогда яркий комедийный актер Эдди Мерфи уже давно растерял свое звездное величие, но проблемы в карьере он сполна компенсирует бурной личной жизнью. У Мерфи есть двое старших внебрачных детей от разных матерей, пятеро ребятишек от законной супруги Николь Митчел и дочка от бывшей участницы Spice Girls Мелани Браун. А в прошлом году австралийская модель Пейдж Батчер родила актеру девятого ребенка – девочку Иззи Уну.
Мел Гибсон – 9 детей
Последний год стал для Мела Гибсона большим возвращением. После десяти лет ненависти и травли из-за антисемитских высказываний актер снова вернулся в кино, получил номинацию на «Оскар» за режиссуру и в девятый раз стал отцом. В первом браке с Робин Мур у актера родилось семеро детей, но это не спасло пару от развода. Далее последовали сложные и скандальные отношения с Оксаной Григорьевой, которая родила актеру восьмого малыша. Рекордсменом же нашей подборки Гибсона делает то, что СМИ уже много лет пишут о том, что актер является биологическим отцом сыновей Джоди Фостер.