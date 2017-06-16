Дельфина с двумя головами выловили в Северном море – фотофакт

Новости Голландии. Странное существо попало в рыбацкие сети в 30 километрах от берегов Нидерландов. У животного две головы, три глаза и одно тело. По внешним признакам оно напоминает дельфина.

Рыбаки сфотографировали чудище, после чего выбросили тушку в море.

Как только снимки были выложены в Сеть, ученые из разных концов мира стали исследовать их, и комментировать увиденное. Многие специалисты сходятся во мнении, что в сетях оказался труп новорожденных сиамских близнецов, погибших вскоре после рождения. Ученым был известен лишь один случай, когда морская свинья родила близнецов.