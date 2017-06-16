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Дельфина с двумя головами выловили в Северном море – фотофакт

16 июня 2017 18:53
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Новости Голландии. Странное существо попало в рыбацкие сети в 30 километрах от берегов Нидерландов. У животного две головы, три глаза и одно тело. По внешним признакам оно напоминает дельфина.

Рыбаки сфотографировали чудище, после чего выбросили тушку в море.

Как только снимки были выложены в Сеть, ученые из разных концов мира стали исследовать их, и комментировать увиденное. Многие специалисты сходятся во мнении, что в сетях оказался труп новорожденных сиамских близнецов, погибших вскоре после рождения. Ученым был известен лишь один случай, когда морская свинья родила близнецов.

Дельфина с двумя головами выловили в Северном море – фотофакт -1

Журнал Deinsea, издаваемый Роттердамским музеем естествознания:
Сообщения о сиамских близнецах китов и дельфинов исключительно редки. В публикациях описано только девять подобных случаев.

Чупакабра, найденная под Бруклинским мостом в Нью-Йорке, всполошила город (подробности).

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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