21-летний сын Шварценеггера впервые исполнит главную роль в кино

Новости США. Патрик, сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера, впервые исполнит главную роль в кино. Фильм – американский ремейк знаменитой японской драмы «Полночное солнце».

Картина расскажет о девушке, которая из-за редкого генетического заболевания испытывает повышенную чувствительность к солнечному свету.





Девушка буквально оживает по ночам: она играет на гитаре и поет. Патрик Шварценеггер сыграет молодого человека, который, познакомившись с девушкой, предлагает ей переступить страхи и выступить на публике. Съемки фильма запланированы на осень. Партнершей Патрика Шварценеггера будет актриса Белла Торн. Режиссером картины станет Скотт Спир, ранее снимавший, в основном, клипы. Его предыдущей большой работой стала драма «Шаг вперед-4».

Патрик Шварценеггер не без помощи знаменитого отца уже в 15 лет основал собственный бренд одежды и заключил контракт с модельным агентством. «Железный Арни» не против, чтобы сын строил карьеру в кино: Патрик с детства не понаслышке знает, что такое судьба актера.



Белорусская певица и актриса Анна Хитрик, напротив, не хочет, чтобы сын много времени проводил за кулисами. Говорит, что мечтает, чтобы у малыша было настоящее детство.



Анна Хитрик с семьей. Источник фото: Анна Хитрик в vk.com