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Причиной столкновения поездов в Италии мог стать человеческий фактор

13 июля 2016 09:18
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Новости Италии. Число жертв столкновения двух пассажирских поездов на юге Италии выросло до 27 человек. Число раненых – более 50. Шесть человек находятся в критическом состоянии.

Местные власти уже обратились к жителям с просьбой сдать кровь для пострадавших.

Следственные органы предполагают, что причиной трагедии мог стать человеческий фактор.

Оба поезда принадлежали частной транспортной компании. Столкновение произошло на оживленной железной дороге, по которой ежедневно курсируют около 200 поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии в Италии

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