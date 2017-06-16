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Леонардо Ди Каприо отдал следователям украденный «Оскар»

16 июня 2017 08:28
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Новости США. Голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо пришлось вернуть статуэтку «Оскара», которую он получил в подарок от продюсеров фильма «Волк с Уолл-Стрит». Reuters пишет, что статуэтка была передана следователям, которые расследуют дело о хищении из государственного инвестфонда Малайзии.

Леонардо Ди Каприо отдал следователям украденный «Оскар»-1

Фото: Ivona

Близкие к актеру источники сообщают, что кроме «Оскара» Ди Каприо вернул и другие вещи, которые были подарены ему для организации благотворительного аукциона.

В 2016 году компания Red Granite Pictures получила обвинения в том, что она привлекла $100 млн похищенных из малазийского фонда средств для съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит». Сейчас в США идет разбирательство, и проверяются все источники финансирования данного проекта.

Статуэтка «Оскара», которую пришлось вернуть Ди Каприо, была получена Марлоном Брандо в 1955 году за главную роль в фильме Элиа Казана «В порту».

«Я уже использовал несколько жизней»: Леонардо ди Каприо об экстремальных случаях в своей биографии.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Леонардо Ди Каприо # Марлон Брандо # Оскар

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