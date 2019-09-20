«Оно пахло и красит бумагу». Мужское платье, покрытое куркумой, показали в Минске

Что уникального представлено на выставке «Оман: жемчужина Востока. Ремесленное наследие», рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана
Екатерина Дасько, младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Очень интересно, что традиционные женские наряды – это брюки и сверху платье, как туника. Сложно подобрать в русском правильный аналог, потому что в нашей традиции мы такого не носим.