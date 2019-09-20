«Оно пахло и красит бумагу». Мужское платье, покрытое куркумой, показали в Минске

Екатерина Дасько, младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь: Очень интересно, что традиционные женские наряды – это брюки и сверху платье, как туника. Сложно подобрать в русском правильный аналог, потому что в нашей традиции мы такого не носим.

А мужчины носят платья, у них нет брюк. У них по пустыне есть специальное платье, которое красилось и до сих пор окрашивается натуральными красителями: куркумой и шафраном. Когда привезли мужское платье с куркумой, оно пахло и до сих пор красит бумагу. Оно сделано современниками по всем традициям, как и полагается. Из-за того, что оно покрашено куркумой, защищает кожу от повреждений, оно работает как дезинфекция.