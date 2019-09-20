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«Оно пахло и красит бумагу». Мужское платье, покрытое куркумой, показали в Минске

20 сентября 2019 10:24
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Екатерина Дасько, младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Очень интересно, что традиционные женские наряды – это брюки и сверху платье, как туника. Сложно подобрать в русском правильный аналог, потому что в нашей традиции мы такого не носим.

«Оно пахло и красит бумагу». Мужское платье, покрытое куркумой, показали в Минске -1

«Оно пахло и красит бумагу». Мужское платье, покрытое куркумой, показали в Минске -3

А мужчины носят платья, у них нет брюк. У них по пустыне есть специальное платье, которое красилось и до сих пор окрашивается натуральными красителями: куркумой и шафраном. Когда привезли мужское платье с куркумой, оно пахло и до сих пор красит бумагу. Оно сделано современниками по всем традициям, как и полагается. Из-за того, что оно покрашено куркумой, защищает кожу от повреждений, оно работает как дезинфекция.

«Оно пахло и красит бумагу». Мужское платье, покрытое куркумой, показали в Минске -6

# Выставки в Минске # калейдоскоп # Екатерина Дасько # Фотофакт # Культура

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