«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана

Легендарные кинжалы, ковры из верблюжьей шерсти, традиционные костюмы, ювелирные изделия – далеко не все, что можно увидеть в Национальном художественном музее! Здесь открылась уникальная экспозиция!

Более 100 экспонатов на выставке «Оман: жемчужина Востока. Ремесленное наследие» из коллекции Национального музея Султаната Оман позволяют узнать о традициях, культуре и обычаях старейшего независимого государства Персидского залива. Разнообразие культур, гостеприимства, щедрость и единение – вот чем богат Оман.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь – Екатерина Дасько.

Есть ли изюминка коллекции? Екатерина Дасько, младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Изюминка, конечно же, кинжалы – это невероятные произведения искусства, с точки зрения ювелирного. Расшитые серебряными нитями ножны и вставленные в них кинжалы, а навершия украшены узорами, иногда с инструктацией, иногда просто собранные узоры из серебряных нитей, орнамент, создающий неповторимый узор. Кинжалы впечатляют своей изящностью и с первого взгляда даже невозможно подумать, что это такое опасное холодное оружие.