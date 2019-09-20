Прямой эфир

«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана

20 сентября 2019 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Легендарные кинжалы, ковры из верблюжьей шерсти, традиционные костюмы, ювелирные изделия – далеко не все, что можно увидеть в Национальном художественном музее! Здесь открылась уникальная экспозиция!

«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана-1

Более 100 экспонатов на выставке «Оман: жемчужина Востока. Ремесленное наследие» из коллекции Национального музея Султаната Оман позволяют узнать о традициях, культуре и обычаях старейшего независимого государства Персидского залива. Разнообразие культур, гостеприимства, щедрость и единение – вот чем богат Оман.

«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана-4

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь – Екатерина Дасько.

«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана-7

Есть ли изюминка коллекции?

Екатерина Дасько, младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Изюминка, конечно же, кинжалы это невероятные произведения искусства, с точки зрения ювелирного. Расшитые серебряными нитями ножны и вставленные в них кинжалы, а навершия украшены узорами, иногда с инструктацией, иногда просто собранные узоры из серебряных нитей, орнамент, создающий неповторимый узор. Кинжалы впечатляют своей изящностью и с первого взгляда даже невозможно подумать, что это такое опасное холодное оружие.

«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана-10

«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана-12

Кинжалы сделали современники или это старинные экспонаты?

Екатерина Дасько:
Экспонаты не новые, нет такого, что было выполнено вчера на фабрике. Кинжалы сделаны мастерами. Они уже с потертостями, где-то с небольшими утратами узора. У них есть какая-то история бытования. Но самое главное, что имеется в виду, что это мастерство живо до сих пор. Есть мастера, которые способны воспроизвести это и создавать такие же кинжалы и такие же узоры, ножны.

«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана-15

«Оно пахло и красит бумагу». Мужское платье, покрытое куркумой, показали в Минске

# Выставки в Минске # Культура # Екатерина Дасько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Камень-следовик и ещё 4 чуда Стародорожского района
20 сентября 2019 09:36

Камень-следовик и ещё 4 чуда Стародорожского района

От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки
20 сентября 2019 09:09

От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки

Какие сюрпризы Белгосфилармония подготовила для меломанов в новом музыкальном сезоне?
20 сентября 2019 08:34

Какие сюрпризы Белгосфилармония подготовила для меломанов в новом музыкальном сезоне?