«Впечатляют изящностью и даже невозможно подумать, что это опасное оружие». Показываем уникальные кинжалы из Омана

Легендарные кинжалы, ковры из верблюжьей шерсти, традиционные костюмы, ювелирные изделия – далеко не все, что можно увидеть в Национальном художественном музее! Здесь открылась уникальная экспозиция!
Легендарные кинжалы, ковры из верблюжьей шерсти, традиционные костюмы, ювелирные изделия – далеко не все, что можно увидеть в Национальном художественном музее! Здесь открылась уникальная экспозиция!
Более 100 экспонатов на выставке «Оман: жемчужина Востока. Ремесленное наследие» из коллекции Национального музея Султаната Оман позволяют узнать о традициях, культуре и обычаях старейшего независимого государства Персидского залива. Разнообразие культур, гостеприимства, щедрость и единение – вот чем богат Оман.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь – Екатерина Дасько.
Есть ли изюминка коллекции?
Екатерина Дасько, младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Изюминка, конечно же, кинжалы – это невероятные произведения искусства, с точки зрения ювелирного. Расшитые серебряными нитями ножны и вставленные в них кинжалы, а навершия украшены узорами, иногда с инструктацией, иногда просто собранные узоры из серебряных нитей, орнамент, создающий неповторимый узор. Кинжалы впечатляют своей изящностью и с первого взгляда даже невозможно подумать, что это такое опасное холодное оружие.
Кинжалы сделали современники или это старинные экспонаты?
Екатерина Дасько:
Экспонаты не новые, нет такого, что было выполнено вчера на фабрике. Кинжалы сделаны мастерами. Они уже с потертостями, где-то с небольшими утратами узора. У них есть какая-то история бытования. Но самое главное, что имеется в виду, что это мастерство живо до сих пор. Есть мастера, которые способны воспроизвести это и создавать такие же кинжалы и такие же узоры, ножны.