Что происходит между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Рассказал близкий к семье источник

Как сообщает издание Us Weekly , между герцогинями нет вражды. И Кейт, и Меган все время находятся на виду, под серьезным давлением и стрессом.

Новости Великобритании. Источник близкий к королевской семье рассказал о взаимоотношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

По словам инсайдера, Миддлтон нужно время, чтобы впустить кого-то в близкий круг общения, а Маркл все еще привыкает к новому образу жизни и правилам, которые нужно теперь соблюдать.

Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе?

Источник отметил, что между супругами внуков королевы всегда будет связь, которую «никто не сможет разорвать».