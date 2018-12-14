Прямой эфир

Что происходит между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Рассказал близкий к семье источник

14 декабря 2018 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Источник близкий к королевской семье рассказал о взаимоотношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Как сообщает издание Us Weekly, между герцогинями нет вражды. И Кейт, и Меган все время находятся на виду, под серьезным давлением и стрессом.

Что происходит между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Рассказал близкий к семье источник-1

Фото: Getty Images

По словам инсайдера, Миддлтон нужно время, чтобы впустить кого-то в близкий круг общения, а Маркл все еще привыкает к новому образу жизни и правилам, которые нужно теперь соблюдать.

Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе?

Источник отметил, что между супругами внуков королевы всегда будет связь, которую «никто не сможет разорвать».

Что происходит между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Рассказал близкий к семье источник-4

Как общаются Кейт и Меган и зачем они создали семейный чат (читайте здесь).

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # Меган Маркл # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Распутин. Кто и зачем сотворил из него монстра?
14 декабря 2018 14:49

Григорий Распутин. Кто и зачем сотворил из него монстра?

Новый клип Леры Яскевич посмотрели более 170 тысяч раз. Что известно о певице
14 декабря 2018 13:50

Новый клип Леры Яскевич посмотрели более 170 тысяч раз. Что известно о певице

Рита Дакота выпустила клип-исповедь «Цунами» о непростых отношениях с отцом
14 декабря 2018 10:44

Рита Дакота выпустила клип-исповедь «Цунами» о непростых отношениях с отцом