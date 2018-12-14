Что происходит между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Рассказал близкий к семье источник

Новости Великобритании. Источник близкий к королевской семье рассказал о взаимоотношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
Как сообщает издание Us Weekly, между герцогинями нет вражды. И Кейт, и Меган все время находятся на виду, под серьезным давлением и стрессом.
По словам инсайдера, Миддлтон нужно время, чтобы впустить кого-то в близкий круг общения, а Маркл все еще привыкает к новому образу жизни и правилам, которые нужно теперь соблюдать.
Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе?
Источник отметил, что между супругами внуков королевы всегда будет связь, которую «никто не сможет разорвать».
Как общаются Кейт и Меган и зачем они создали семейный чат (читайте здесь).