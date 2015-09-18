29-летний певец Влад Топалов женился на дочери миллионера

Новости России. Экс-солист группы Smash, российский певец Влад Топалов узаконил свои отношения с 26-летней Ксенией Данилиной. Как пишут российские издания, девушка – дочь российского миллионера.
Новости России. Экс-солист группы Smash, российский певец Влад Топалов узаконил свои отношения с 26-летней Ксенией Данилиной. Как пишут российские издания, девушка – дочь российского миллионера.
Ксения Данилина
На торжество, которое состоится сегодня вечером в Москве, приглашены только самые близкие люди. Молодожены решили сделать свадьбу простой, избегая излишней помпезности.
«Мы нашли друг друга». Так пописал это фото Влад Топалов в Instagram
Какая она, современная свадьба? И как сделать так, чтобы праздник подарил только положительные эмоции? На эти и другие вопросы искали ответы в ток-шоу «Такова судьба» (подробности здесь).