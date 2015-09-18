29-летний певец Влад Топалов женился на дочери миллионера

Россиянин Денис Майданов, исполнитель песни в белорусском фильме «Мы, братья...»: У белорусов веры в добро побольше, чем у россиян

Спасибо, видимо, президенту, который занимается тем, что ограничивает свою нацию от лишних вмешательств извне. Я бываю на концертах, на различных мероприятиях в Минске и в Беларуси. Отличается. Люди тоже все понимают, все те же ценности, все те же потребности, задачи, но внутренняя дисциплина, в стране присутствующая, – просто честь и хвала руководству страны.