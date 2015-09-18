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29-летний певец Влад Топалов женился на дочери миллионера

18 сентября 2015 16:18
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Новости России. Экс-солист группы Smash, российский певец Влад Топалов узаконил свои отношения с 26-летней Ксенией Данилиной. Как пишут российские издания, девушка – дочь российского миллионера.

29-летний певец Влад Топалов женился на дочери миллионера -1


Ксения Данилина

29-летний певец Влад Топалов женился на дочери миллионера -3

На торжество, которое состоится сегодня вечером в Москве, приглашены только самые близкие люди. Молодожены решили сделать свадьбу простой, избегая излишней помпезности.  


«Мы нашли друг друга». Так пописал это фото Влад Топалов в Instagram

Какая она, современная свадьба? И как сделать так, чтобы праздник подарил только положительные эмоции? На эти и другие вопросы искали ответы в ток-шоу «Такова судьба» (подробности здесь).

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Влад Топалов # Ксения Данилина

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