«Она похожа на маленькую жёлтую лилию». Какие необычные растения можно посадить в тенистом саду

Мы уже рассказывали о наиболее популярных растениях для тенистых уголков сада. Говорили про таких любителей тени как хосты, роджерсии, купены и горянки. Чаще всего садоводы отдают предпочтение именно им. Но список теневыносливых растений довольно большой, а потому сегодня обратим внимание на еще несколько интересных экземпляров. Роскошно будет смотреться в тенистых уголках сада. Почему стоит посадить роджерсию и как за ней ухаживать

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:

Конечно же, в теневой сад обязательно следует посадить медуницы, бруннеру, баданы. Баданов существует несколько видов и даже форм. Волжанки. Большинство знает, что волжанка – это высокое растение, полутораметровое, а в нашей коллекции есть ещё волжанка кокорышелистная, высота которой не превышает 25, максимум 30 см, т. е. самое большое разнообразие. На теневом участке прекрасно себя будут чувствовать незабудки, ожики разные, морозники. «Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду

Наталья Лунина рекомендует также обратить внимание и на любимое растение английских садоводов. Сейчас оно все чаще используется в ландшафтном дизайне и профессионалами.

Наталья Лунина:

Для затененных участков замечательное растение, например, родственница всем известного укропа, петрушки, растение кашки белой, которое на лугах растет, – это астранция. Оно в переводе означает звезда, ее цветочки напоминают звезды, хотя там не цветочки, а прицветные листики. Она стала королевой теневых садов и многие ландшафтные архитекторы ее широко используют, есть даже сорта ее. Чем хороша астранция для людей, у которых мало времени или нет желания особенно заниматься землей, тем, что она насевается, дает самосев и ее эти детишки разбегаются по всему саду и украшают его.

И еще одна пока редкая гостья в наших садах заслуживает внимания при обустройстве композиций в местах, где бывает довольно мало солнца. Наталья Лунина:

Еще одно замечательно растение, о котором, наверное, немногие знают, это увулярия. Можно сказать, что она похожа на маленькую желтую лилию, только эти цветочки смотрят вниз изящно и элегантно.