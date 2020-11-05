Услышать лучший орган в Беларуси и увидеть самые старые анкерные часы в Европе. Почему стоит побывать в Гродно?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Мы отправляемся в город Гродно. Эта западная пташка вдохновляла Владимира Короткевича, Стефана Батория, Элизу Ожешко и, наверняка, вдохновит и нас.

Начнем тур с обзорных площадок: на пешеходной Советской и левом берегу Немана открываются фантастические виды. Теперь понятно, почему у Гродно титул самого красивого города Беларуси. Ему повезло не раствориться в руинах и сохранить уникальную средневековую планировку. Стефан Баторий и Бона Сфорца облачили Гродно в Ренессанс и превратили в королевскую столицу. Да так, что каждые выходные сюда спешат туристы и молодожены.

Игорь Лапехо, экскурсовод:

Тут своеобразная 1000-летняя история города. Вот там за тополями прячется Коложская церковь XII века.

Гродненский замок XII-XVI веков.

Потом новый королевский дворец XVIII века.

И драматический театр XX века. Вот такая насыщенная, богатая история.

Фарный костел, он же костел святого Франциска Ксаверия – барочная роскошь в чистом виде.

Внутри вы ахнете еще больше, вам будет казаться, что все соткано из мрамора и золота. На самом деле искусные мастера всю красоту вырезали из липы. Здесь можно услышать лучший орган в Беларуси и увидеть самые старые анкерные часы в Европе 1537 года. Каждые 15 минут они задают ритм Гродно.

Игорь Лапехо:

На что стоит обратить внимание, когда вы будете в этом храме. На чудотворную икону Матери Божьей Конгрегатской, которая находится в правом притворе.

Анастасия Макеева:

На правом берегу реки Неман живет душа Гродно – Коложская церковь. Вот уже более девяти веков она дарит белорусам силу и веру. Причем все здесь сохранилось в оригинальном виде: и старинная кирпичная кладка, и майоликовая мозаика – все, как в Средние века.

Сыновья князя Всеволода основали этот храм в честь первых древнерусских святых – Бориса и Глеба. Такой необыкновенной жемчужины в православном ларце вы больше не найдете. На старинной плинфе даже можно рассмотреть клейма мастеров.

Внутри акустику поддерживают вмурованные в стену голосники. Но ценна церковь не только архитектурой. Сотни паломников приезжают к иконе Коложской Божией Матери и оставляют подарки в знак исцеления.

А мы держим путь в колоритный гродненский квартал – Новый свет. Улочки из деревянных домов в стиле русского и польского модерна напоминают захватывающий квест из прошлого.

Игорь Лапехо:

Этот район у нас называется Новый свет, сейчас бы мы это назвали Соединенные Штаты Америки, потому что наши предки в конце XIX – в начале XX века интенсивно выезжали на заработки в США. Но возвращались на Родину и свои сбережения вкладывали в недвижимость. Именно в этом районе временно снимала квартиру семья Богдановича. Поэтому именно здесь, в Гродно, раннее детство прожил Максим Богданович. Теперь в этом доме его мемориальный музей.

До чего же повезло студентам Гродненского университета имени Янки Купалы. Учиться в стенах бывшей Мариинской гимназии, да еще и укутанной алым ковром. В листьях девичьего винограда тают туристы. Живые декорации для нереальных фото. Кстати, историческая застройка улицы Ожешко не менее симпатична.

Игорь Лапехо:

Мы с вами находимся в районе, который называется Городница, он строился в конце XVIII века. Здесь широкое расположение зданий, он весь зеленый.

Именно здесь находится старый городской парк, он задумывался как ботанический сад при первой высшей медицинской академии. Ректор этой академии Жан Эммануэль Жилибер посадил около 1200 видов растений из пяти континентов земного шара.