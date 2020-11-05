Как спасаться от сухости кожи в отопительный сезон? Эти рекомендации помогут вам

С включением отопления наступает настоящий уют. За окном непогода, а дома тепло и комфортно, однако не всё так просто. Многие ощущают сухость, которая сказывается на здоровье, вредит коже и даже мебели. Разбираемся, действительно ли батареи сушат воздух и как можно уберечь организм.

Анна Крук:

В холодное время года у меня сильно начинает шелушиться и сушиться кожа. Обычно она у меня жирная, но вот когда включают отопление, она почему-то начинает сушиться. Я стараюсь пользоваться увлажнителями воздуха, разными масками. Это и полезно, и приятно. Плюс еще чувствую какое-то першение в горле, поэтому хочется часто пить. Я пью много воды, чая, кофе.

Действительно, если воздух слишком сухой, – самое простое, что можно сделать, его увлажнить. Если нет специальных приборов, то подойдут народные методы – расставьте по комнате вазы с водой, создайте открытый аквариум или искусственный фонтан.

Дмитрий Алейчик, начальник производственного отдела:

Воздух нагревается, здесь этой влаги может содержаться гораздо больше. Вот эта разница ощущается в квартирах, там просто подогревается воздух, он не сушится. Батарея не сушит воздух, а просто в этом воздухе содержится меньше влаги, чем обычно, относительно получается меньше влажности. Следующая полезная рекомендация особо актуальная в отопительный сезон – соблюдать питьевой режим. Ежедневная норма – 30 мл жидкости на килограмм веса. Сюда входят и супы, и чаи, и обычная вода.

Ольга Пыркова, косметик:

Маски, которые я могу порекомендовать, это те, которые удерживают влагу, с какими-то натуральными жирами, сквален, допустим. Хорошей домашней процедурой для восстановления сухой кожи станет альгинатная маска. Плотная смесь наносится примерно на 20 минут (1-2 раза в неделю), и ваше лицо уже не будет выглядеть уставшим.

Ольга Пыркова:

Зимние процедуры, направленные на увлажнение кожи, – пилинги, экспресс-уходы, чтобы ваша кожа была сияющей, красивой и увлажненной.