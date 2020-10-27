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Какие растения можно посадить в тени?

27 октября 2020 09:10
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Обустройство тенистого уголка в саду зачастую вызывает у начинающих садоводов множество вопросов. Возможно ли создание эффектной композиции под кроной деревьев или с северной стороны строений? Ответ специалистов – да, все реально. Более того, такие уголки вполне могут стать изюминкой загородного участка.  

Какие растения можно посадить в тени?-1

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:  
Оказывается, на теневых участках растет большое количество растений. Единственное, что нужно учитывать, степень освещенности участка, т. е. сколько солнышка бывает на том или ином участке, от этого зависит подбор растения.  

Какие растения можно посадить в тени?-4

Но чтобы композиция в тени действительно радовала глаз и доставляла больше радости, нежели хлопот, важно правильно подобрать растения.  

Наталья Лунина:  
Если участок затенен практически везде, это будет один набор растений, если половину дня просто затенен – это второй набор. Если нужно озеленить участок, специалисты называют «светлая тень», под рябиной, орехом, светлая тень скользящая – это еще какой-то определенный набор. Более того, считается, что каменистые горки – это растения солнечных участков, и на затененном участке тоже можно сделать каменистую горочку, подобрав соответствующие растения и их немало.  

Какие растения можно посадить в тени?-7

Так кто они, эти растения, которые прекрасно чувствуют себя и при минимальном количестве солнечного света?

Конечно же, лидирующие позиции в списке занимает королева тени – хоста. Она известна практически всем садоводам. Но не все знают, что есть сорта хост, предназначенных для солнечных мест. Это надо учитывать. Кроме этого популярного растения, профессионалы предлагают обратить внимание и на другие экземпляры, которые обладают оригинальной листвой и способны удивлять цветением.  

Какие растения можно посадить в тени?-10

Наталья Лунина:  
Это, во-первых, роджерсия. Она напоминает листьями каштан и цветет такими белыми пышными соцветиями, метелками. Она прекрасна и в начале лета, когда зацветает. Осенью мы можем видеть плоды, причем у одних сортов они окрашены в бордовый цвет, а у других – в такой зеленовато-желтый.  

Какие растения можно посадить в тени?-13

Одна из моих любимец – это купена многоцветковая. Чем она привлекательна? С весны до осени у нее такие дуговидные стебли и на этих стеблях такие листья и белые цветочки, похожие на маленькие лилии или на маленькие удлиненные ландыши. Летом она дает такой зеленый аспект, зеленое пятно, а вот осенью она приобретает лимонный цвет.  

Какие растения можно посадить в тени?-16

Весной, когда вы попадаете на теневой участок, сразу вызывает внимание и просто восхищение такое растение, как пельтифиллум или дармера. Почему? Потому что весной сначала начинается рост не с того, что листики отрастают, а начинает она цвести. И вот эти нежно-розовые шапочки, которые на темной земле, когда еще и листвы нет, очень впечатляют.   

Какие растения можно посадить в тени?-19

А затем разворачиваются округлые листья, которые радуют нас летом. Они достигают в хороших условиях, как у нас например, высоты 90 см.  

Какие растения можно посадить в тени?-22

Осенью многие из них приобретают такой бордово-оранжевый оттенок. Удивительная палитра!  

Какие растения можно посадить в тени?-25

Конечно же, в теневом саду обязательно следует посадить медуницу, бруннеру, баданы.  

Какие растения можно посадить в тени?-28

Но и это еще не все тенелюбивые растения. Этот список, уверяют ботаники, довольно обширный. И любой садовод при желании подберет для своего тенистого садика подходящий экземпляр. 

# Растения и цветы # калейдоскоп # Наталья Лунина # Фотофакт # растения

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